La selección femenina afronta su gran oportunidad de acabar con la 'maldición del cruce'

La selección española femenina de fútbol afrontará este sábado su duelo de los octavos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda ante Suiza, un rival teóricamente asequible y frente al que tiene una gran oportunidad de acabar por fin con la 'maldición del cruce' en una gran competición internacional. España participa en su séptimo gran campeonato con la esperanza de ganar por fin un partido eliminatorio, algo que se le ha resistido en sus cinco anteriores intentos, saldados con cuatro derrotas y un empate, con consiguiente eliminación en la tanda de penaltis. Unos números que ahora tratará de romper para empezar a soñar con algo más grande en Oceanía. El combinado nacional se mide a Suiza, número 20 del ranking mundial de la FIFA y ante la que parte como favorita para estar en cuartos y más cerca del sueño mundialista, pero tendrá que lidiar con las dudas que hayan podido surgir por la goleada encajada ante Japón (4-0) y por esta maldición de no haber pasado nunca un cruce, aunque esto también le ha sucedido a su rival, más inexperto porque juega una eliminatoria por segunda vez en su historia, cayendo en su único intento, en los octavos del Mundial de Canadá de 2015 ante Canadá (1-0). España tuvo su primer cruce en un gran torneo en la histórica Eurocopa de 1997 donde finalizó tercera. Tras superar la fase de grupos de un evento con tan sólo ocho selecciones, se midió en las semifinales ante Italia, pero cayó por 2-1 y se quedó sin final. La 'Roja' tuvo que esperar 16 años para volver a una competición de nivel. Fue la EURO de 2013, donde ya fueron convocadas Irene Paredes, Alexia Putellas y Jenni Hermosos, y la selección sufrió para pasar su grupo y le tocó en liza en cuartos una potente Noruega, que se impuso claramente por 3-1. Después de jugar su primer Mundial en Canadá dos años después y no pasar la fase de grupos, España, ya con Jorge Vilda al frente, afrontó ilusionada la EURO de 2017, donde otra vez pasó con algo de sufrimiento su primer grupo para citarse en cuartos de final con Austria. Las españolas no pudieron con el entramado defensivo de su rival y acabaron cayendo eliminadas en la tanda de penaltis. El combinado nacional no falló a su cita con el siguiente Mundial, en Francia en 2019, pero tampoco pudo avanzar más allá de los octavos de final. Quedó segunda de grupo tras Alemania y eso le llevó a medirse a los Estados Unidos, y aunque plantó cara, acabó derrotada por 2-1, con dos goles de penalti de Megan Rapinoe. Y, finalmente, el pasado verano, en la Eurocopa de Inglaterra, la selección femenina volvió a superar la fase de grupos, pero su segunda posición provocó un cruce con la anfitriona. España rozó el billete a las semifinales al ir ganando hasta el minuto 84, pero las inglesas empataron y se quedaron con el billete en la prórroga.