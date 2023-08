La defensa aérea rusa repele un ataque de trece drones contra Crimea

La defensa área rusa ha repelido este viernes de madrugada un ataque de trece drones contra varias regiones de la península de Crimea sin que hayan sido notificados víctimas o daños. "Diez drones han sido destruidos por la defensa aérea. Tres drones enemigos más han sido neutralizados mediante la guerra electrónica. No ha habido víctimas ni daños como resultado de la amenaza de ataque terrorista", ha publicado el Ministerio de Defensa de Rusia. Previamente, el gobernador de Crimea, Oleg Kryychkov, había informado en su canal de Telegram que las defensas rusas habían derribado varios "objetos". La península de Crimea, y en particular Sebastopol --que alberga la principal base de la Flota del Mar Negro de Rusia--, es un objetivo destacado de las fuerzas ucranianas, que emplean aviones no tripulados y misiles para alcanzar a objetivos rusos. Rusia anunció en 2014 la anexión de la península, una medida criticada y rechazada por la comunidad internacional.