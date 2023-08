Kiev: la participación de China en las conversaciones en Arabia Saudí es un "súper avance"

Kiev, 4 ago (EFE).- El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitro Kuleba, afirmó hoy que la participación de China en el encuentro entre potencias mundiales en Arabia Saudí para abordar el plan ucraniano para alcanzar la paz constituye un "súper avance".

"Queremos que China participe en la cumbre de la Fórmula de Paz. La noticia de que China vaya a mandar [al enviado para asuntos euroasiáticos] Li Hui a Yeda es un súper avance", dijo Kuleba en declaraciones a la agencia "Interfax".

El ministro indicó que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, ha desempeñado un papel importante en este sentido. "Arabia Saudí ha atraído a China, y esto es una victoria histórica", señaló.

Está previsto que este fin de semana se celebre en Yeda una reunión a nivel de asesores de jefes de Gobierno y de representantes de Ministerio de Exteriores para allanar el camino hacia una cumbre de líderes que Kiev aspira a organizar este otoño en torno a la Fórmula de Paz del presidente Volodímir Zelenski.

Junto con países occidentales, participarán Brasil y la India, entre otras potencias, y este viernes se confirmó además la presencia de Li, que como enviado especial de Pekín ha recorrido ya diversas capitales en busca de apoyos para el plan de paz chino para Ucrania.

No obstante, un portavoz de la Casa Blanca destacó hoy que la reunión de Yeda no será una "negociación de paz" y que Washington no espera "resultados tangibles. EFE

int-cph-aaca/ad