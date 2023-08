Karol G y Maluma se lanzan al funk carioca en el remix de "Tá OK"

Bogotá, 3 ago (EFE).- Los colombianos Karol G y Maluma se lanzan al "funk carioca" en el rémix de "Tá OK" que se lanzó este jueves y donde se unen al productor brasileño Dennis y a MC Kevin o Chris en "una conexión muy especial entre el tamborzão del funk de los años 2000 y el ritmo latino irresistible del reguetón".

Se trata del rémix de uno de los éxitos brasileños del año, "Tá OK", que ahora une a Medellín y a Río, con la unión de las voces de Maluma y Karol G y que está acompañado de un videoclip grabado entre Bruselas, Los Ángeles y Río de Janeiro.

"Musicalmente, la melodía del remix sigue llena de samples y baterías electrónicas del funk, pero ahora ganó la frescura del inconfundible ritmo caliente del reguetón", aseguró la discográfica Sony en un comunicado.

El videoclip, dirigido por Phill Mendonça, rescata la estética carioca de cuerpos twerkeando y culos en movimiento y comienza con una videollamada entre Dennis y Maluma.

"Me siento como en Río", dice Maluma antes de comenzar a cantar en portuñol, en una sensual letra que llama al baile y al goce. "Ey, bebé, ¿qué hay pa hacer? Después de esto pal' hotel", canta Karol G, que zanja la canción con una invitación: "yo los quiero ver sudar".

El cruce entre las dos nacionalidades nació del productor brasileño que a través de Sony presentó algunas cosas a Maluma. "Pero luego vino la pandemia y se paró todo", explicó, hasta que el "Tá OK" llegó al top mundial.

"Pensé: 'hombre, creo que es el momento, voy a llamar a Maluma para hacer conmigo el remix'. ¡Funcionó superbién! Quedó muy impresionado, me mandó la voz rápidamente y la música quedó lista en días", aseguró Dennis.

La participación de Karol G llegó más tarde, pero juntar a las dos estrellas es un "gran logro" y una "victoria" para el brasileño.

"Me emociona mucho hacer parte de esta canción que tanto me gusta… respeto, amo y disfruto de su cultura y no puedo esperar para que la escuchen, pa que la bailen y la cantemos juntos allá … EN BRASIL", dijo ayer la artista colombiana, que está en pleno éxito tras presentar su disco "Mañana será bonito". EFE

ime/jrh