Juancho Hernangómez: "Estaba un poco oxidado pero con muchas ganas"

El ala-pívot de la selección española Juancho Hernangómez se mostró "contento" con el inicio de la gira de preparación para el Mundial que arranca en 20 días, un triunfo en el que confesó verse algo "oxidado" a pesar de anotar 27 puntos ante Venezuela en Madrid. "Ha sido un gran trabajo del equipo, nos ha costado un poco al empezar. Tenemos ganas de competir después de una semana de solo entrenamientos, y más en Madrid, en casa, con este Palacio", dijo en zona mixta en el WiZink Center de la capital. El nuevo jugador del Panathianikos confesó las ganas extra que tenía de saltar a la pista, siendo además decisivo. "Hay que seguir tirando cuando se tienen tiros y hay días que se mete todo como hoy y días que no se mete nada. El trabajo está ahí, hay que seguir compitiendo y disfrutando", apuntó. "Mi último partido creo que fue en febrero, estaba un poco oxidado pero con muchas ganas, muy contento, con los nervios de antes del partido. Cuando no tenga esos nervios me retiraré", añadió, antes de confiar también en el progreso general. "El primer partido, lo importante es el equipo, las jugadas. Nos falta competir, estamos un poco oxidados, pero bien", afirmó destacando también el debut de Santi Aldama. Por otro lado, Juancho valoró el ambiente de partido disputado, con gente también apoyando a Venezuela en Madrid. "También venido mucha gente de Venezuela y eso motiva al otro equipo. Han metido un par de triples al principio parecía que jugábamos fuera, pero son partidos para disfrutar. Un partido más, contento de jugar el partido, te hace estar rodado, ahora un par de días de descanso y, a tope para Málaga", terminó.