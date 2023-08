Inter Miami de Lionel Messi recibe inversión de US$75M de Ares

(Bloomberg) -- Ares Management está invirtiendo US$75 millones adicionales en Inter Miami CF, el club de la Major League Soccer que está en lo más alto tras la llegada de la superestrella Lionel Messi.

Inter Miami utilizará el dinero del grupo crediticio Ares, con sede en Estados Unidos, para llevar a cabo la propuesta de construcción del estadio Miami Freedom Park y financiar otras iniciativas de crecimiento, según un comunicado emitido el viernes. Hasta ahora, Ares ha invertido US$225 millones en Inter Miami desde 2021.

Inter Miami, que actualmente se encuentra en la parte inferior de la Conferencia Este de la MLS, se ha visto impulsado por la llegada de Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.

El argentino llegó el mes pasado procedente del Paris Saint-Germain FC y ha tenido un impacto inmediato en la cancha, lo que ha llevado al Inter Miami a tres victorias consecutivas, luego de anotar cinco goles. Las entradas para los partidos del Inter Miami ahora se agotan en cosas de minutos gracias al efecto Messi.

Inter Miami enfrentó una dura competencia de la acaudalada Saudi Pro League para fichar a Messi, que también había sido cortejado por su antiguo club, el FC Barcelona. Messi ha ganado siete veces el Balón de Oro y lideró a Argentina hacia la victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Catar.

Inter Miami fue fundado en 2018 y es uno de los equipos más nuevos que compiten en la MLS. Fue creado con el respaldo de David Beckham —exestrella del Manchester United FC, Real Madrid CF y LA Galaxy—, quien también es copropietario del club. Sportico estimó que el Inter Miami fue valorado en US$585 millones el año pasado.

Los detalles del valor de Inter Miami tras la última inyección de capital de Ares no fueron revelados en comunicado del viernes. Jorge Mas, presidente y copropietario del club, dijo en una entrevista realizada en julio que su valor podría llegar a los US$1.500 millones en un año.

“Estamos entusiasmados de aumentar nuestra inversión estratégica en el club”, dijo Jim Miller, codirector de estrategias de deportes, medios y entretenimiento de Ares, en el comunicado. “Nuestro trabajo conjunto y el progreso logrado desde nuestra inversión inicial solo ha reforzado nuestra confianza en el brillante futuro de Inter Miami”.

Ares también es inversionista en el club de fútbol español Atlético de Madrid y en Eagle Football Holdings, dueño de varios clubes que respalda a equipos como el Crystal Palace FC de Inglaterra y el Olympique Lyonnais de Francia.

