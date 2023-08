Google admitirá solicitudes para eliminar cualquier imagen personal explícita de los resultados del Buscador

Google ha anunciado una serie de mejoras enfocadas a la privacidad y con las que espera ofrecer a los usuarios mayor control sobre sus datos personales y protección contra el contenido dañino, entre las que se encuentra la posibilidad de que soliciten que se eliminen del Buscador imágenes explícitas personales compartidas sin su consentimiento o conocimiento o que ya no quieran que estén visibles. La compañía ha recordado que en febrero de este año anunció una medida de protección frente a las imágenes explícitas en los resultados de búsqueda, se difuminan de forma predeterminada cuando aparecen en los resultados. Esta herramienta se denominada 'Búsqueda segura' (SafeSearch) y sirve para evitar todas las imágenes que contengan material potencialmente dañino o sexual, como puede ser la pornografía o el contenido sangriento o violento. Inicialmente, este filtro se aplica automáticamente en cuentas de usuarios menores de edad y supervisadas por adultos. Búsqueda segura ha llegado al Buscador de Google con su última actualización, que se implantará a escala mundial para todos los usuarios a lo largo de este mes y será la opción por defecto de la Búsqueda de Google para todos aquellos que aún no tengan activado este sistema de filtrado. La compañía ha explicado que es posible desactivar este filtro en cualquier momento desde los ajustes, a menos que alguien, un adulto o administrador de la red educativa, lo haya bloqueado. Por otra parte, ha actualizado sus políticas sobre imágenes explícitas personales. Cualquier usuario podrá solicitar que se elimine del Buscador cualquier imagen personal sexualmente explícita que aparezca en ella y que haya sido creada y publicada sin su consentimiento. Además, los usuarios también pueden solicitar a Google que elimine un contenido de estas caractersiticas que ya no quieran que esté visible en los resultados de búsqueda, siempre queno esté siendo comercializado en la actualidad. Por ejemplo, un contenido que en el pasado se publicara, se borrase entonces y se haya vuelto a republicar sin su consentimiento. En este sentido, ha adelantado que ha simplificado los formularios que se utilizan para enviar estas solicitudes de eliminación de contenido. Con todo ello, ha aclarado que "eliminar contenido de la Búsqueda de Google no lo elimina de la web ni de otros motores de búsqueda", aunque espera que estos cambios "den al usuario más control sobre la información privada que aparece en la Búsqueda de Google". RESULTADOS SOBRE TI Google también ha anunciado novedades relacionadas con la característica 'Resultados sobre ti', que lanzó el año pasado y que actualmente está disponible en Estados Unidos, aunque llegará a nuevas regiones y con nuevos idiomas próximamente. Esta se centra en facilitar al usuario que pueda solicitar la eliminación de los resultados de búsqueda que contengan datos personales, que pueden ser su número de teléfono personal, su dirección o su correo electrónico, entre otros. La novedad, en este caso, es que esta herramienta ahora permite realizar un seguimiento de esta información, de modo que el Buscador notifica a sus propietarios de que esta está disponible para que la puedan eliminar.