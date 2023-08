Fundación Artemisan alerta de la expansión de la Enfermedad Hemorrágica Epizóotica, detectada por primera vez en julio

La Fundación Artemisan ha alertado de la expansión desde el sur al norte de la Península Ibérica de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) que genera un alto impacto en los rumiantes domésticos y en miles de cérvidos, que afecta ya a comarcas y municipios de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha y que ha sido detectada por primera vez en el mes de julio. Si bien hasta la fecha solo hay casos confirmados en ciervos, la fundación no descarta que pueda afectar a corzos o gamos. Además, señalan que el viento ha sido el causante de la expansión del virus desde el sur de Andalucía hasta el centro de España. La última comarca en la que se han detectados casos son los Montes de Toledo y la Fundación Artemisan advierte de que es posible que los futuros brotes que pueda haber en otoño ocurran en el norte de las áreas afectadas actualmente, por lo que insiste en la importancia de su detección, así como de su grado de afectación. La EHE es una enfermedad causada por un virus emparentado con el que causa la lengua azul, cuyo vector son los mosquitos de género 'culicoides', que se desarrollan en sustratos con gran cantidad de materia orgánica y humedad. Entre sus síntomas, según los primeros estudios realizados con la información recibida de los casos avistados, la mayoría de los animales, el 61% presenta una gran debilidad. Asimismo, destaca el nulo instinto de huida en el 44%, el comportamiento general anómalo también en el 44%, y espuma en la boca en el 39%. Por otra parte, se ha detectado en algunos individuos lesiones congestivas en mucosa nasal y oral, delgadez, incapacidad para andar, fiebre y cojera, y en menor medida, sangre en la boca. En cuanto al grado de afección, es muy diverso, ya que hay fincas donde las muertes ya están superando el 10% de la población, incluso con valores por encima del 20%, mientras que hay otras en las que, inicialmente, es mínima, aunque será el inicio de la berrea, época en la que mejor se realizan los censos de cérvidos, lo que marcará el verdadero alcance de la enfermedad. La Fundación aconseja prudencia ya que al ser la primera vez que el virus surge en julio se desconoce la evolución real y por ello recomienda evitar las capturas para su tratamiento, puesto que, en las fincas en las que se ha intentado, todos los individuos han muerto por el aumento de estrés en estos animales, cuyas defensas están muy bajas. Además, aconseja dar una correcta alimentación suplementaria para mejorar su condición corporal, intentando en la medida de lo posible extender muchos puntos de aporte para evitar concentraciones de animales enfermos. La misma recomendación se hace para el aporte de agua a través de charcas o bebederos. Por el momento, no se ha establecido ningún protocolo por parte de las autoridades competentes en cuanto a recomendaciones de gestión y tratamiento. El hecho de que este tipo de mosquitos no se reproduzca en charcas, sino en sustratos con acumulación de materia orgánica, dificulta su tratamiento por la amplia distribución en un acotado, es por ello que el uso de insecticidas no resulta efectivo. Respecto a las restricciones en cotos afectados, la única limitación que se emite es el movimiento en vivo, pero no hay ningún tipo de medida de reducción de la actividad cinegética, al contrario, se facilitará el adelanto de la actividad cinegética a rececho para aquellos cotos donde esté la enfermedad, con el objetivo de eliminar los animales afectados de forma grave. La Fundación ha recordado también que la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica es una enfermedad de declaración obligatoria ante las autoridades competentes. Además, con el objetivo de poder seguir estudiando y monitorizando la enfermedad, han pedido a quienes observen un posible caso que rellenen una encuesta de reporte de casos disponible en su página web.