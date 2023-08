Feijóo se pasea por Porto do Son (A Coruña) y dice que seguirá "trabajando por la estabilidad del país"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado una de sus visitas a Galicia para recalar en Porto do Son (A Coruña), donde ha dado un paseo y él mismo, que se encontraba con el alcalde, José Luis Oujo, ha explicado que había ido a comer. Desde la localidad costera de O Barbanza, ha apelado a la necesidad de "seguir trabajando y aportando a la estabilidad" de España. Feijóo ha destacado y agradecido los resultados obtenidos en la localidad en los recientes comicios municipales y generales, y ha asegurado a algunos periodistas que, aunque este viernes pudo "ir a comer" a Porto do Son, tendrá que "compatibilizar este periodo en el que no hay vacaciones" porque toca "seguir trabajando y aportando estabilidad" al país. "He podido venir a comer, pero seguiremos trabajando por las mañanas y por las tardes, y en contacto con los compañeros del partido, para seguir trabajando por la estabilidad del país", ha recalcado. "Los políticos en este momento tenemos que estar en nuestro lugar, cumpliendo nuestros compromisos y deber, y ofreciendo a los españoles una alternativa de estabilidad y seguridad para los próximos cuatro años", ha esgrimido. ACUDIRÁ EL DOMINGO A LA FESTA DO ALBARIÑO Preguntado sobre la posibilidad de condonar la deuda a Cataluña, el líder del PP ha rechazado hacer declaraciones y ha remitido al próximo domingo, cuando prevé acudir, según ha afirmado, a la Festa do Albariño de Cambados (Pontevedra). En la localidad coruñesa, ha recibido aplausos y ha podido saludar a vecinos y visitantes.