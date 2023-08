El sorteo de consolas por parte de dos famosos streamers crea el caos en el Union Square Park de Nueva York

El caos ha estallado este viernes en el Union Square Park después de que una multitud, que la Policía local ha estimado en más de mil jóvenes, hayan acudido al área atraídos por la posibilidad de recibir consolas de videojuegos regaladas por dos famosos streamers de Estados Unidos. Los streamers, Kai Carlo Cenat III, cuyo canal de Youtube tiene más de 3,6 millones de seguidores, y Fanum, habían anunciado que planeaban repartir consolas PlayStation 5 en el parque a las 16.00 horas (hora local), según ha informado el periódico 'The New York Times'. "Pronto, el parque y las calles circundantes se llenaron de gente. Estaban interrumpiendo el tráfico de vehículos y peatones. La Policía de Nueva York respondió llamando a una movilización en respuesta a la gran multitud. A medida que la multitud crecía, también lo hizo nuestra movilización. La multitud estaba invadida cuando el influencer finalmente llegó al parque. Las personas en el parque comenzaron a cometer actos de violencia contra la Policía y el público", ha relatado el Jefe de Departamento de la Policía de Nueva York, Jeffrey Maddrey, a la CBS. A medida que se ha desarrollado el caos, se ha visto a un vehículo que intentaba escapar en el que se cree que viajaba Cenat, ya que se la multitud ha comenzado a acosarlo, llegando algunos a agarrarse a los lados del mismo mientras aceleraba. Al menos tres personas han caído al suelo al alejarse el vehículo a toda velocidad. Cenat ha sido puesto bajo custodia policial para ser interrogado alrededor de las 15.00 horas (hora local) ya que no tenía permiso para ese evento, según ha informado la CBS. Según los testigos, en la escena se ha podido ver a personas arrojando botellas de agua, pelotas de baloncesto, fuegos artificiales e incluso un ordenador a las calles y un grupo de jóvenes ha llegado a empujar a los agentes antidisturbios cuando intentaban entrar para realizar arrestos.