El Papa, en el Viacrucis, invita a los jóvenes a preguntarse "qué cosas en la vida les hacen llorar"

El Papa Francisco ha invitado a los jóvenes a preguntarse en silencio "qué cosas en la vida les hacen llorar" y ha advertido de lo "feas" que son "las almas cerradas". "Les hago una pregunta, no contesten en voz alta: ¿Yo lloro de vez en cuando? ¿Hay cosas en la vida que me hacen llorar? Todos en la vida hemos llorado y lloramos en la vida y ahí está Jesús con nosotros, Jesús llora con nosotros", ha señalado Francisco, este viernes, durante el Viacrucis de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa, invitándoles a guardar un momento de "silencio" para "decirle a Jesús por qué lloran en la vida". En un discurso pronunciado íntegramente en español e improvisado, el Pontífice ha indicado que Jesús espera "abrir las ventanas del alma" de cada persona y ha advertido de aquellas almas que se "cierran". "Qué feas son las almas cerradas que siembran para dentro, que sonríen para dentro, no tienen sentido, Jesús camina y espera con su amor, con su ternura, darnos consuelo, enjugar nuestras lágrimas", ha expresado Francisco. Además, ha reflexionado sobre lo "tristes" que son "los momentos de soledad" y ha asegurado que ahí también se encuentra Jesús, en esos "momentos oscuros". "Que cada uno piense en el propio sufrimiento, en la propia ansiedad, en las propias miserias, no tengan miedo, y piensen en las ganas de que el alma vuelva a sonreír", ha añadido. Igualmente, ha dicho que Jesús "empuja" a cada joven a "abrazar el riesgo de amar, porque amar es riesgoso y hay que correr el riesgo de amar" porque "vale la pena correrlo". En este sentido, el Papa ha remarcado que "nadie tiene más amor que el que da su vida por sus amigos, que el que da la vida por los demás".