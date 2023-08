El gobernador de Texas (EEUU) insta a López Obrador a "asegurar la frontera" si le preocupan las vidas humanas

El gobernador del estado de Texas (Estados Unidos), Greg Abbott, ha respondido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y le ha instado a "hacer su trabajo y asegurar la frontera" después de que el mandatario mexicano criticase la cadena de boyas gigantes instaladas por las autoridades estadounidenses en el río Bravo para impedir la entrada de migrantes. Las declaraciones de Obrador se dieron después de que las autoridades mexicanas recuperasen los cuerpos de dos migrantes en estas boyas, según ha publicado el diario 'El Universal'. "No debería actuar así. (Le digo) que no se trata así a ninguna persona, no debe tratarse así a nadie, que eso no es de gente buena, que solo siendo buenos podemos ser felices", declaró el presidente mexicano, que calificó al gobernador de Texas de "inhumano". A finales de julio, el Gobierno federal estadounidense presentó una demanda judicial contra el estado de Texas ante su negativa a retirar la barrera de boyas instalada en del río Bravo, frontera con México, instalada para intentar evitar el cruce de migrantes.