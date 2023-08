El Congreso de Perú aprueba la solicitud del Gobierno para que Dina Boluarte viaje a Brasil

El pleno del Parlamento de Perú ha aprobado este jueves la solicitud del Gobierno de Dina Boluarte para que esta salga del país para participar en la reunión de presidentes de Estados parte del Tratado de Cooperación Amazónica, que tendrá lugar en Brasil, convirtiéndose así en su primera salida oficial como mandataria. La petición del primer ministro andino, Alberto Otárola, ha sido aceptado con 62 votos a favor, 32 en contra y siete abstenciones. Esta aprobación ha tenido lugar después de que los legisladores diesen 'luz verde' a una ley que permite a Boluarte, y sus respectivos sucesores, a ejercer el cargo de manera remota desde el extranjero, siempre que no existe la figura del vicepresidente, como es el caso. El encuentro, organizado por el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tendrá lugar entre el 7 y el 9 de agosto. Este viaje será el primero de Boluarte como mandataria, subsanando así una de las problemáticas derivadas de su asunción tras el arresto y destitución del expresidente Pedro Castillo, la de no poder salir del país. De acuerdo con el Artículo 115 de la Constitución, "cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente es encargado del despacho" y en su defecto, lo ocuparía el segundo. La nueva cláusula decreta que "de no contar con vicepresidentes en ejercicio, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho de forma remota, empleando las tecnologías digitales correspondientes para tal efecto". La crisis política y social que vive Perú desde primeros de enero de 2023 tras la caída en desgracia de Castillo, así como las numerosas críticas que ha recibido la administración de Boluarte por la represión mortal de las protestas, así como la incapacidad legal, ha impedido que la nueva presidenta acuda a varias de las cumbres regionales que se han celebrado en los últimos meses.