El Congreso aprueba el viaje de Boluarte a Brasil, el primero al exterior como presidenta

Lima, 3 ago (EFE).- El Congreso de Perú aprobó este jueves el permiso solicitado por la presidenta Dina Boluarte para poder acudir a la Cuarta Reunión de Presidentes de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica que se celebra en Brasil y comienza el próximo lunes, lo que supone el primer viaje al extranjero de la mandataria desde que asumió el cargo.

Con 62 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones, el pleno del Congreso autorizó a Boluarte salir del país y gobernar de manera remota, después de que el 9 de junio se aprobara una ley para que la presidenta pueda viajar al extranjero y gobernar de manera remota.

Perú no cuenta con vicepresidentes desde que la mandataria juró el cargo el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de su predecesor Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado, con lo que no podía salir del país al no poder dejar encargado el Ejecutivo, tal y como dicta la Constitución.

Entre los argumentos que congresistas formularon para rechazar que la presidenta viaje, algunos diputados esgrimieron que la ley que permite que Boluarte gobierne de forma remota es "inconstitucional".

"Primero hay que solucionar los problemas en casa. En 8 meses no hay planteado una política de Estado. Ya basta de palabras, que se quede a trabajar", dijo por su parte el congresista Roberto Kamiche del partido izquierdista Cambio Democrático-Juntos por el Perú.

Pero la postura que ganó más votos fue la de autorizar el viaje por la importancia de que Perú tenga presencia en la cuestión amazónica.

El pleno estuvo protagonizado por la ausencia de congresistas. Aunque fue una sesión convocada de manera presencial, solo votaron 101 de los 130 parlamentarios.

La cumbre a la que finalmente Boluarte podrá acudir se celebrará entre el 8 y 9 de agosto en la ciudad de Belem, enclavada en la Amazonía, y a la que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha convocado a ocho jefes de Estado.

Boluarte había pedido este permiso el martes al Congreso y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, justificó que en esta cumbre se abordará "una agenda muy amplia, importante y estratégica" para Perú, "referida a la Amazonía y los intereses que el país" tiene sobre la misma.

Recordó que la Amazonía supone más del 60 % del territorio de Perú y que el país tiene "intereses geoestratégicos en esta zona", así como "planes de desarrollo conjunto con Brasil", de protección del medioambiente y "para desarrollar tareas conjuntas que combatan efectivamente al narcotráfico y la minería ilegal". EFE

