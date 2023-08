El candidato a las primarias republicanas Chris Christie se reúne por sorpresa con Zelenski en Kiev

El exgobernador del estado de Nueva Jersey y candidato a las primarias del Partido Republicano de Estados Unidos, Chris Christie, ha visitado este viernes por sorpresa la capital de Ucrania, Kiev, donde además se ha reunido con el presidente del país, Volodimir Zelenski. Desde Kiev, Christie ha defendido el constante apoyo de Estados Unidos con Ucrania y ha aprovechado para poner en valor el apoyo internacional brindado por Washington que, dice, sirve para contener la influencia de países como Rusia o China, recoge la cadena de noticias CNN. Además, ha criticado al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, principal aspirante a representar a los republicanos en las elecciones de 2024, por su equidistancia respecto al conflicto en Europa del Este y por no especificar claramente si Ucrania debería ganar la guerra. Durante su mandato al frente de la Casa Blanca, Trump mantuvo buenas relaciones con Rusia y su presidente, Vladimir Putin. Con el estallido de la guerra se erigió como pacificador de la situación y llegó incluso a asegurar que podría poner fin a las tensiones con tan solo una llamada a Moscú y Kiev. Christie confirmó a principios de junio que se presentaba una vez más a las elecciones primarias en el Partido Republicano. Ya en 2016 se postuló para tratar de frenar el fenómeno Trump, que finalmente no solo venció las primarias, sino que consiguió hacerse con la Presidencia de Estados Unidos. El exgobernador tiene más que complicadas sus aspiraciones electorales no solo por la participación de Trump en las primarias, sino porque el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también ha confirmado que se postula al cargo y las encuestas lo ubican en segunda posición, por detrás del exmandatario.