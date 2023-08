El buscador Brave ya admite búsquedas de imágenes y vídeos sin redireccionar a motores de terceros

Brave ha anunciado que su motor de búsqueda ya cuenta con soporte para ofrecer resultados de imágenes y vídeos, de modo que los usuarios ya no necesitarán salir de él para cambiar a otros buscadores de terceros, como el que desarrolla Google o Bing. Brave Search es el motor de búsqueda predeterminado del navegador web homónimo, Brave, creado por el inventor del lenguaje de programación Javascript y cocreador de Mozilla y Firefox, Brendan Eich, que se lanzó en noviembre de 2019 y que centra su actividad en ofrecer mayor privacidad. En concreto, Brave Search promete no controlar las búsquedas de los usuarios, que son "confidenciales, independientes y transparentes", y asegura que estas no dejan rastro, tal y como indica en su página web. Hasta ahora, para mostrar resultados de búsquedas de imágenes y vídeos, Brave Search redireccionaba a los usuarios a terceras plataformas, esto es, otros motores de búsqueda, como el que desarrolla Google o Bing. Otros servicios como DuckDuckGo, por ejemplo, dependen de la interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) de Bing. La compañía ha anunciado ahora que su API "también incluirá los resultados de imágenes y vídeos de manera inminente", por lo que dejará de depender de estas otras plataformas de búsqueda para ofrecer esto medios, según un comunicado compartido en su blog. La compañía ha reconocido que la redirección a otras plataformas "no era popular" entre algunos de sus usuarios y que esta opción fue algo temporal para ayudar a sus usuarios a encontrar resultados fácilmente mientras trabajaba en un formato propio de búsqueda de imágenes y vídeos "sostenible, independiente y que preservara la privacidad" de quienes lo utilizaran. Con ello, ha comentado que mantener todas las búsquedas -ya sea de texto, imágenes o vídeo- dentro de su ecosistema permite a los usuarios beneficiarse de una mayor velocidad y privacidad en comparación con otros motores de búsqueda que dependen de proveedores externos. Brave considera que al mostrar los resultados de imágenes y vídeos directamente desde un índice independiente de Brave Search, se puede garantizar un mejor control de la censura de las Big Tech.