Crónica del España - Venezuela, 87-57

La selección española masculina de baloncesto ganó este viernes por 87-57 a la de Venezuela en su primer encuentro preparatorio para el próximo Mundial en categoría absoluta, y lo hizo en el WiZink Center de Madrid sin Willy Hernangómez, Álex Abrines, Sergio Llull, Rudy Fernández ni Ricky Rubio. El entrenador de España, Sergio Scariolo, no contó con las vacas sagradas del vestuario para este primer compromiso de la gira. Así, era una gran oportunidad para que los Jaime Pradilla, Usman Garuba, Jaime Fernández, Alberto Abalde y compañía brillaran ante un rival propicio, con nueve derrotas en su bagaje tras nueve duelos con el equipo español. Sin embargo, los pupilos de Fernando Duró empezaron con más ímpetu que sus rivales, motivados por el destacado apoyo en las gradas. Cientos de compatriotas vitorearon las primeras canastas de los suyos (2-8), con el alero Garly Sojo anotando un par de triples del tirón y con el ala-pívot Michael Carrera mostrándose fuerte en la 'pintura'. Recién fichado por el Movistar Estudiantes para retornar este curso a la LEB Oro, Carrera ya dejó su impronta en la segunda división de clubes de España vistiendo la camiseta del ICG Força Lleida. Y en la que será su nueva 'casa' a partir de otoño, fue de los más entonados de Venezuela hasta que enfrente se puso a carburar Juancho Hernangómez. El flamante ala-pívot del Panathinaikos firmó ocho puntos en escasos minutos, a razón de dos triples y un tiro de media distancia, para voltear el marcador en el primer cuarto. Junto a la intimidación de Garuba bajo tableros y la puntería de Joel Parra, el equipo español comenzó a fluir y propició que otros nombres se animaran en ataque. Al debutante Santi Aldama se le notaron poco los nervios y también vio aro, e incluso el joven Juan Núñez encestó un triple clave para dar el estirón justo antes de cerrar el primer periodo (29-20). El imberbe base del Ratiopharm Ulm, que lleva unos días sustituyendo a Ricky Rubio, sin embargo flojeó en otras acciones de dirección de juego. OPORTUNIDAD DE REIVINDICARSE Fue entonces el turno de Jaime Fernández para agarrar las riendas de España en el habitual bloque 'B' dentro de los planes de Scariolo, pero que en esta ocasión debía ejercer de bloque 'A' con Alberto Díaz, Víctor Claver, Sebas Saiz y Darío Brizuela completando la rotación. Entre tanto, Juancho Hernangómez seguía metiendo canastas importantes. No en vano, su aportación fue lo que rompió el partido a favor de España en el segundo periodo. Gracias a un parcial acumulado de 17-6, los de Scariolo se escaparon en el electrónico del WiZink Center. Ni siquiera el empuje de la grada a Sojo y el resurgir de Carrera, apagado mucho rato, pudieron revertir la situación. Un triple de Garuba, a 4:48 de acabar el tercer periodo, puso el 54-35 y evitó el conato de remontada venezolana. Al conjunto dirigido por Duró le faltó más chispa en el manejo de Gregory Vargas y más pericia en los lanzamientos de Pedro Chourio. Para colmo, algunos despistes en defensa sirvieron para que Juancho aumentase estadísticas. Con 61-35 se agotó el minuto 30, el duelo ya estaba sentenciado y Scariolo aprovechó para dar galones a Pradilla y Brizuela, discretos hasta ese momento. Pero el 'taronja' y el nuevo culé no se lucieron en un último cuarto dominado, cómo no, por un Juancho que disfrutó sobre la cancha de ser el jugador con mayor caché. Él solito amargó a Venezuela. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 87 - VENEZUELA, 57 (46-26 al descanso). --EQUIPOS. ESPAÑA: Díaz (-), Abalde (4), Parra (5), J. Hernangómez (27) y Garuba (11) --quinteto inicial--; Aldama (16), Brizuela (8), Claver (3), J. Fernández (3), Pradilla (4), Núñez (3) y Saiz (3). VENEZUELA: Guillent (-), Zamora (6), Sojo (11), Carrera (11) y Graterol (-) --quinteto inicial--; Cubillán (-), Chourio (7), Ruiz (2), Vargas (2), Sifontes (2), Materán (3), Pugliatti (5), Medina (2) y Colmenares (6). --PARCIALES: 29-20, 17-6, 15-9 y 26-22. --ÁRBITROS: Araña, Zamorano y Mendoza. Sin eliminados. --PABELLÓN: WiZink Center. --INCIDENCIAS: La Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) rindió un homenaje durante el descanso al dominicano Eulis Báez, recientemente retirado.