Carlo Constanzia, pendiente de la resolución de su recurso para evitar su inminente entrada en prisión

Carlo Constanzia está viviendo el verano más complicado de su vida. El hijo de Mar Flores, condenado a 21 meses de prisión por un presunto delito de estafa agravada por un negocio de compraventa de coches de lujo, podría entrar en las próximas semanas en la cárcel, puesto que la resolución del recurso que presentaron sus abogados tras la sentencia podría estar próxima a conocerse. Aunque la pena es inferior a dos años, el hecho de estar cumpliendo una condena previa -un tercer grado penitenciario- por delitos contra la seguridad vial por exceso de velocidad y por conducir bajo les efectos del alcohol y de las drogas, es el principal motivo por el que fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que el protagonista de 'Toy Boy' no podrá evitar su entrada en prisión. Sin embargo Carlo no pierde la esperanza y como ha revelado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press, "seguimos esperando" y "todavía no sabe nada" del recurso que ha interpuesto ante la Audiencia Provincial de Málaga mientras sigue defendiendo su inocencia y recuerda que ha devuelto íntegramente la cantidad presuntamente estafada, pagando un importe cercano a los 150.000 euros. "Confío en la justicia" confiesa esperanzado. A pesar del durísimo trance que está atravesando, el artista sigue adelante y este jueves ha visto la luz su nuevo single, 'Tiempo'. "Salió ayer a última hora y ojalá que tenga una buena aceptación.Que tenga aceptación estas cosas y no otras..." afirma, sin ocultar que le gustaría que los medios de comunicación se hiciesen eco de su carrera musical como se lo han hecho de sus problemas judiciales. Una reaparición en la que hemos aprovechado para preguntar a Carlo si en estos momentos cuenta con el apoyo de su madre. Y su respuesta nos ha dejado un tanto desconcertados, puesto que sus palabras dejan entrever que su relación con Mar no es del todo fluida: "No sé, preguntadle a ella.... Supongo que estará bien y supongo que estará pendiente de mí" ha reconocido encogiéndose de hombros, confesando que no tiene "ni idea" de la nueva oportunidad que la modelo ha dado a su historia de amor con Elías Sacal.