Aysha Daraaui reacciona a los rumores de relación con Albert Rivera

El de Aysha Daraaui es uno de los nombres que más hemos escuchado en los últimos días tras sus imágenes en actitud cómplice en las playas de Ibiza con Albert Rivera, publicadas en exclusiva por Lecturas. Según la citada revista, el ex líder de 'Ciudadanos' habría recuperado la ilusión al lado de la actriz catalana de origen marroquí dos meses después de confirmarse su separación de Malú. Y lo cierto es que las instantáneas de ambos, de lo más cercanos y cariñosos durante su reciente escapada a la isla pitiusa con amigos como Macarena Gómez, Aldo Comas o Antonio Velázquez no parecían dejar lugar a dudas. Sin embargo, tanto los protagonistas del que parecía ser el romance bomba del verano como su entorno más cercano no han tardado en reaccionar a los rumores, negando rotundamente que entre ambos exista algo más que una amistad. Horas después de que Aldo se pronunciase en exclusiva ante las cámaras de Europa Press "jurando" que no hay nada entre el expolítico y la artista, era Albert el que rompía su silencio en conversación con Tamara Gorro, colaboradora de 'Y ahora Sonsoles', asegurando que acaba de salir de una relación y lo último en lo que piensa en estos momentos es empezar otra. Aysha Daraaui tampoco se ha quedado callada y, a través del CEO de su agencia de representación ha desmentido en 'Así es la vida' su presunto romance con el ex de Malú, afirmando que la noticia está "basada en especulaciones" y que sus imágenes con Rivera son "malintencionadas" y están "sacadas fuera de contexto". Y, como deja claro su entorno, son solo amigos y como tal han pasado unos días estupendos de vacaciones en Ibiza, pero no hay absolutamente nada entre ellos más allá de una relación de amistad.