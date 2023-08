Ártico sin hielo hace 120.000 años con temperatura análoga a la actual

Los veranos en el Ártico estuvieron libres de hielo durante el periodo entre edades de hielo, que se registró hace entre 129.000 y 115.000 años, con temperaturas comprables a las actuales. La prueba de ello es el hallazgo en sedimentos de restos de una especie subpolar de zooplancton asociada con agua del Océano Atlántico, según la investigación que se publica en Nature Geoscience. El hielo marino del Ártico, un componente importante del sistema terrestre, está desapareciendo rápidamente debido al calentamiento climático. Se anticipa que el hielo marino de verano desaparecerá por completo dentro de este siglo. Para obtener una comprensión más profunda de la dinámica del clima en un mundo sin hielo marino en el Ártico, los investigadores recurrieron a análogos del pasado geológico. "El Último Interglacial, entre 129.000 y 115.000 años antes de Cristo, es un período interesante para estudiar porque es la última vez en la historia de la Tierra cuando las temperaturas promedio globales fueron similares o quizás más altas que las actuales y los niveles del mar fueron considerablemente más altos, hasta +6 a +9 m", dijo en un comunicado Flor Vermassen, investigadora postdoctoral en la Universidad de Estocolmo. Sin embargo, la extensión del hielo marino durante este período se ha debatido intensamente y no hay consenso, lo que limita la comprensión de este período y la capacidad de los investigadores para simularlo en modelos climáticos. Para abordar esto, un equipo de investigadores de geología marina del Departamento de Ciencias Geológicas Marinas de la Universidad de Estocolmo analizó el contenido de microfósiles de una serie de núcleos de sedimentos de sitios que hoy se encuentran directamente debajo de las partes más gruesas de la moderna capa de hielo del Ártico. En estos núcleos, investigaron la variabilidad en la aparición y composición de foraminíferos planctónicos, un tipo de zooplancton unicelular que flota libremente y forma conchas que es sensible a los cambios en las condiciones oceanográficas y ambientales. Los investigadores encontraron grandes abundancias de la especie típicamente subpolar de aguas atlánticas Turborotalita quinqueloba, lo que documenta una expansión a gran escala de la especie hacia el Océano Ártico central. La preferencia ecológica de T. quinqueloba por aguas productivas estacionales predominantemente libres de hielo, típicamente presentes en el Océano Atlántico, sugiere que estaba siguiendo condiciones similares que se habían extendido al Océano Ártico central. La ausencia de hielo marino de verano y el aumento de la influencia de las corrientes atlánticas en el dominio del Ártico durante el último período interglacial son análogas a las transformaciones oceánicas que se observan hoy en día en partes del Ártico y que se denominan colectivamente como "Atlantificación" del Océano Ártico. TEMPERATURAS ANÁLOGAS A LAS DEL ACUERDO DE PARIS "El hallazgo de que el Océano Ártico estuvo estacionalmente libre de hielo durante el Último Interglacial es preocupante porque este período habría estado solo alrededor de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, comparable a los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, el nivel global del mar es se estima que era varios metros más alto que en la actualidad", dijo Flor Vermassen. Para 2021, la temperatura global estaba ya 1,1 grados sobre niveles preindustriales y se maneja un 50 por ciento de posibilidades de que la barrera de 1,5 se supere en cinco años. Por lo tanto, los investigadores proponen el Último Interglacial como la época geológica más reciente y potencialmente más relevante para investigar un Océano Ártico estacionalmente libre de hielo, particularmente si no se superan los objetivos del Acuerdo de París.