Anabel Pantoja justifica su ausencia en el cumpleaños de su tía Isabel mientras crecen los rumores de distanciamiento

Si hay alguien que año tras año ha aparcado todos sus compromisos y ha movido cielo y tierra para estar al lado de Isabel Pantoja en su cumpleaños esa es, sin duda, Anabel Pantoja. Tía y sobrina mantienen una relación casi de madre e hija y la influencer era, hasta ahora, una de las fijas en las fiestas con las que la tonadillera sopla las velas en Cantora cada 2 de agosto. Sin embargo, este año ha llamado poderosamente la atención la ausencia de la excolaboradora de 'Sálvame' en la celebración, y más teniendo en cuenta que es el primer cumpleaños de la viuda de Paquirri desde que falleció su hermano Bernardo, padre de Anabel. Consciente de que los rumores de distanciamiento con su tía no han dejado de acrecentarse en los últimos tiempos, la 'sobrinísima' ha explicado en 'Así es la vida' el motivo por el que no estuvo con la cantante en un día tan especial para ella: "Me ha dado muchas ganas de estar con ella, pero no ha podido ser. Ella está trabajando, yo también y en una semana la tengo aquí" ha asegurado, haciendo referencia al concierto que Isabel Pantoja dará en Gran Canaria el próximo 26 de agosto y en el que, ha dejado claro, volveremos a verla al lado de la tonadillera. "Me ha dicho que vamos a celebrarlo comiendo papas arrugás" ha revelado, confirmando que "por supuesto" que la ha felicitado en su cumpleaños. Unas escuetas declaraciones con las que ha querido zanjar las especulaciones sobre su relación con su tía que, según Lecturas, está tocada desde hace un tiempo. Y es que al parecer Anabel se habría sentido abandonada por la cantante cuando Yulen Pereira rompió con ella. Muy tocada, habría buscado consuelo en la madre de Kiko Rivera, pero ésta ni siquiera habría respondido a sus mensajes. Algo que habría dejado en shock a la influencer, que no habría entendido la falta de apoyo de Isabel cuando ella siempre ha estado incondicionalmente a su lado. Una versión que poco tiene que ver con la que maneja 'El programa del verano', que sostiene que si Anabel no fue a Cantora en el cumpleaños no fue tanto porque su relación con su tía esté tocada, sino por el enfrentamiento que habría tenido con su tío Agustín Pantoja durante la gira de la artista por América y que habría provocado un distanciamiento más que evidente con el hermano de la tonadillera.