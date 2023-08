(AMP.) El PP y Vox firman el acuerdo del gobierno de coalición en Aragón sin presencia de Azcón

Los portavoces parlamentarios de PP y VOX en las Cortes de Aragón, Ana Alós y Alejandro Nolasco, han firmado este viernes el acuerdo para compartir gobierno en Aragón bajo la presidencia del 'popular' Jorge Azcón, que no ha asistido al acto aunque, según ha recalcado Alós, "por supuesto" respalda el pacto. De esta forma, el presidente regional del PP, Jorge Azcón, presidirá el Gobierno y Nolasco dirigirá la vicepresidencia primera del Ejecutivo, con las competencias de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia. Además, VOX será titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería. También habrá una vicepresidencia segunda, que gestionará el PP. Después de la investidura, se anunciará quiénes dirigen cada área. Igualmente, los dos partidos se han comprometido a respaldar al candidato a senador autonómico que proponga el Partido Popular. Los acuerdos tendrán una comisión de seguimiento, presidida por la persona que ostente la vicepresidencia primera, que evaluará el cumplimiento de los mismos. La portavoz del PP ha expresado la "satisfacción" de su partido por este acuerdo, después de que los aragoneses hablaran "muy claro el pasado 28 de mayo", expresando "el rotundo suspenso a la gestión del gobierno cuatripartito de Javier Lambán y el deseo de un cambio político al apoyar mayoritariamente a las fuerzas de centro derecha y derecha". Además, ha continuado, "dijeron que es el Partido Popular, como claro vencedor, quien debe ser la formación responsable de liderar ese cambio político y social, con Jorge Azcón como presidente". "A este mandato democrático responde este acuerdo con VOX", que ha sido posible "después de muchas negociaciones" y que busca un Gobierno "sólido, que actúe con una sola voz para dejar atrás políticas erróneas de la izquierda y mejorar la vida de los aragoneses recuperando la calidad de los servicios públicos", ha esgrimido Alós. DIQUE DE CONTENCIÓN La portavoz del PP ha asegurado que el nuevo Gobierno será "dique de contención en la defensa de la igualdad de todos los españoles y, por supuesto, también de los aragoneses, que no son más que nadie, pero tampoco menos". Preguntada por la ausencia de Azcón en el acto, ha sostenido que se ha procedido igual que en la rúbrica de pactos en otras Comunidades Autónomas. "No hay mayor problema, somos los portavoces parlamentarios los que firmamos un acuerdo que, por supuesto, respalda el presidente Azcón". El portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, ha agradecido a Azcón y "a todo el PP el respeto que ha mostrado a VOX y a sus votantes" y atender "la necesidad de ese cambio real" expresado por las urnas. "Hoy es un día alegre" y "de esperanza" con un acuerdo que va permitir "una defensa de las libertades y un fin del sectarismo político en nuestra comunidad". Además, ha subrayado la "estabilidad" para trabajar "en pro y en beneficio de los aragoneses siempre". Nolasco ha incidido en que en cada región "se pactan o se negocian" adaptándose a cada caso, "evidentemente en colaboración con las direcciones nacionales", pero "no hay una homogeneidad". En este caso, ha comentado que la negociación "se ha desarrollado en un clima de entendimiento". Ha reconocido que puede haber cuestiones "en las que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo", pero lo que se ha firmado es un pacto "en positivo" en la parte "mollar" en la que hay acuerdo. ESTRUCTURA DE GOBIERNO El portavoz de VOX ha confirmado que él va a asumir la vicepresidencia primera y las competencias de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia. No obstante, ninguno de los dos portavoces ha querido adelantar ningún otro nombre. Han manifestado que será después de la investidura de Azcón cuando se deberán dar a conocer. No obstante, Nolasco ha apuntado en que los departamentos que gestione su partido "su desarrollo pertenecerá a VOX". Por su parte, Alós ha manifestado que van a seguir negociando con el PAR: "Seguimos trabajando en acuerdos parlamentarios" y lo harán "hasta el momento de la investidura y posteriormente". La portavoz del PP ha subrayado la "total publicidad y transparencia" del acuerdo para la gobernabilidad de Aragón y Nolasco ha comentado que es un documento "minucioso" y la demora en suscribirlo "se debe, en parte, a la complejidad a la hora de abordar ciertos temas". Los ejes estratégicos del acuerdo son: La defensa de la libertad, el desarrollo socioeconómico, el establecimiento de una fiscalidad justa, el impulso de las Administraciones locales, la cohesión territorial, la igualdad de los aragoneses, vivan donde vivan, la mejora de los servicios sociales, la educación y la sanidad pública, la protección de la mujer y la familia, la seguridad de los ciudadanos y la potenciación de nuestras culturas y tradiciones. 80 PUNTOS EN DIEZ ÁREAS El pacto se basa en un acuerdo programático con 80 puntos agrupados y diez áreas: Sanidad; Educación; Bienestar Social y Familia; Política Fiscal; Empleo, Industria y Comercio; Simplificación administrativa; Agricultura, Medio Ambiente y Territorio; Infraestructuras y Medio Ambiente; Vivienda y lucha contra la ocupación ilegal y la inseguridad; y Promoción de la riqueza y la diversidad de nuestro territorio defendiendo nuestro patrimonio histórico y cultural. Ambos partidos se han comprometido a desarrollar todas las obras hidráulicas para satisfacer las necesidades de Aragón, sin mencionar un hipotético trasvase. "Nosotros no renunciamos a nada, sino que apostamos por este acuerdo en positivo", ha dicho Nolasco, añadiendo Alós que el Gobierno de Azcón defenderá "con uñas y dientes" la reserva hídrica estatutaria y el desarrollo íntegro de todas las obras de regulación. También ha mencionado la modernización y ampliación de regadíos, asegurar el suministro industrial y de boca, y el uso eficiente. "No hay nada más. Otra cosa es lo que cada uno de los partidos pueda tener en sus programas electorales", ha enfatizado. Además, Alós ha garantizado que el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) continuará su actividad como siempre y que se utilizarán todos los instrumentos para garantizar la protección de la mujer, incluyendo la exigencia de las medidas que corresponde implementar al Gobierno central. "Se habla específicamente en el acuerdo también de erradicar y luchar contra los discursos machistas" y contra la violencia machista. También se trata sobre la violencia intrafamiliar, "son dos cosas distintas y no son contrapuestas" y por eso aparecen ambas "sin ningún problema". Sobre la ley de Violencia de Género, Alós ha remarcado que se mantendrá en vigor. OTRAS LEYES Sí se reformará la Ley de Identidad y Expresión de Género y se derogará la Ley de Memoria Democrática de Aragón y se suprimirá la Dirección General de Política Lingüística. A colación, Nolasco ha comentado que la Ley de la Memoria Democrática "es sectaria, interpreta la historia de una manera unilateral", cuando "la historia la deben hacer los historiadores" y por eso "entendemos que es una ley que no tiene cabida en este Gobierno, que va a ser de la libertad y del progreso social". Alós ha recordado que el PP "votó en contra de esta ley por sectaria e incompleta", "con lo cual entendemos que es perfectamente posible su derogación y luego se verá qué se puede hacer". La portavoz del PP se ha referido, igualmente, a la Ley Trans de Aragón y ha comentado que la votaron a favor, pero en contra de algunos artículos. "Hay margen para mejorarla" y así se va a hacer. Este lunes, 7 de agosto, se celebran la Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón y se prevé que se convoque el pleno de investidura para el miércoles y jueves, 9 y 10 de agosto, mientras que el nuevo gobierno podría tomar posesión el viernes.