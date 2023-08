Albert Rivera rompe su silencio tras sus cómplices imágenes con Aysha Daraaui

Con los rumores de crisis sonando desde hace un tiempo cada vez con más fuerza, era un íntimo amigo de Malú, Luis Rollán, el encargado de confirmar públicamente la separación de la cantante y Albert Rivera tras 4 años de relación y una hija de 3, Lucía, en común. Dos meses después -en los que la expareja no se ha pronunciado sobre su ruptura- el expolítico está de nuevo en el ojo del huracán mediático después de ser pillado por la revista Lecturas de vacaciones en Ibiza con la actriz Aysha Daraaui. Unas instantáneas en actitud cercana y cómplice que desataron las especulaciones. ¿Había recuperado Rivera la ilusión tras el fin de su historia de amor con la cantante de 'Aprendiz' al lado de la artista catalana de origen marroquí? La respuesta es no. Y es que a pesar de que a su llegada a Madrid tras poner fin a sus días de descanso en la isla pitiusa el ex líder de Ciudadanos no quiso hablar sobre su presunto romance con Aysha Daraaui, Albert ha roto su silencio con Tamara Gorro para negar que entre él y la joven con la que se ha dejado ver en Ibiza de lo más cariñoso haya algo más que una amistad. Tal y como ha revelado la colaboradora en 'Y ahora Sonsoles', el expolítico viene de una ruptura reciente, ahora lo que necesita es cariño y apoyo de sus amigos y ha hecho un viaje con su pandilla a Ibiza, a la que pertenece también la actriz con la que se le relaciona. Rivera ha dejado claro que no tiene pareja ni intención de tenerla por el momento, y aunque es muy celoso de su intimidad y nunca ha hablado de su vida privada, ha llegado un punto en el que está cansado porque no puede ni siquiera hacer planes con su círculo cercano -en el que se encontraría Aysha- por miedo a que se malinterpreten gestos como un abrazo. Unas escuetas declaraciones con las que el ex de Malú desmiente rotundamente que haya recuperado la ilusión tras su hermética separación de la cantante, que ajena a las informaciones sobre su ex continúa imparable su gira de conciertos por nuestro país.