Al menos cinco muertos en el norte de Camerún en un ataque atribuido a Boko Haram

Al menos cinco personas han muerto y otras once han sido secuestradas en un ataque sobre la localidad de Darak, en el norte de Camerún, atribuido al grupo yihadista nigeriano Boko Haram. Las víctimas son pescadores que estaban faenando en la isla de Kofia, en la cuenca del lago Chad. Las autoridades locales han denunciado que en los últimos días se han intensificado este tipo de ataques contra este colectivo. Si bien los ataques no han sido reivindicados, el alcalde de Darak, Ali Ramat, ha asegurado que llevan la firma de Boko Haram. "Les arrestan, matan a algunos para intimidar y dejan a otros para llevar la noticia a las familias", ha explicado. "Desde hace un tiempo, solo la capital del distrito de Darak está a salvo. Pero en la tierra, las personas se dejan a su suerte. Realmente no hay seguridad", ha lamentado Ramat, según recoge la emisora RFI. La Región de Extremo Norte es una de las más sacudidas por la inseguridad en el país, dado que en ella operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), especialmente en zonas situadas en la cuenca del lago Chad.