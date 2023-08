Un tercio de los compradores de NFT no sabe qué hacer con ellos

Un tercio de los compradores de tokens no fungibles (NFT) no sabe qué hacer con ellos actualmente, un dato que refleja la caída de la popularidad de este activo digital tras el pico que alcanzó hace un par de años. El mercado de los NFT sufrió en 2022 una caída de más del 90 por ciento, principalmente a raíz del desplome de algunas criptomonedas como Luna o FTX. OpenSea, la mayor plataforma de ventas de estos criptoactivos, pasó de vender 3.000 millones de dólares (unos 2.700 millones de euros) en septiembre de 2021 a 350 millones de dólares (320 millones de euros) en septiembre de 2022. La caída de su valor ha cuestionado la viabilidad del futuro de los NFT y, en este sentido, según el Informe de Arte Online 2023 de Hiscox, el 36 por ciento de aquellos que poseen activos de este tipo afirma que su intención es vender parte de sus colecciones y el 6 por ciento las donaría para causas benéficas. Por el contrario, el 43 por ciento de los compradores dice que conservará sus NFT para su disfrute personal, al 28 por ciento les gustaría exponerlos en el metaverso y el 19 por ciento en un museo o galería física. No obstante, el informe destaca que hay "un tercio" de los dueños de estos activos que no saben qué hacer con ellos. Actualmente, únicamente el 12 por ciento de los compradores dice que adquirirá uno en los próximos doce meses, lo que supone 15 puntos porcentuales menos que el año anterior. Uno de los motivos principales por los que interesan los NFT es por el potencial de retorno de inversión, como coincide el 66 por ciento de los compradores (frente al 82% de 2022). Por el contrario, se incrementan los porcentajes de compradores que ven en el impacto social y mecenazgo un motivo para adquirir NFT (de un 39% en 2022 a un 54% en 2023), así como el pertenecer a una comunidad de mente abierta (del 38% a un 44%). En el último año, solo un 20 por ciento de los compradores de artes han adquirido un NFT, un porcentaje similar al del año pasado (19%). PARA EL 39% ES UNA BURBUJA ESPECULATIVA El desplome de las ventas de estos activos en los últimos años ha puesto sobre la mesa el debate sobre si ha estallado la burbuja de los NFT y sobre su legitimidad como nueva forma de arte 'online'. Según el informe, el 39 por ciento de los compradores de arte considera este mercado como una burbuja especulativa y la mitad (50%) no ve valor artístico en los NFT. De hecho, el 59 por ciento no está interesado en este formato y prefiere el arte físico más tradicional. Sin embargo, los compradores tendrían más confianza en la compra de un NFT si hubiese una mayor regulación del mercado (37%), si el proceso de compraventa se pareciese más al de los 'eCommerces' más tradicionales (29%) y si artistas tradicionales hicieran obras en este formato (28%).