Trump defiende que el caso por el presunto amaño de las elecciones de 2020 es una "persecución" política

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha afirmado que está siendo perseguido políticamente tras declararse no culpable ante un tribunal de Washington por cuatro cargos en el marco del caso que lidera el fiscal Jack Smith en su contra por intentar amañar las elecciones de 2020. "Esto es una persecución a un opositor político (...) se supone que nunca tendría que haber pasado en Estados Unidos", ha asegurado ante la prensa en el aeropuerto Ronald Reagan antes de embarcar en un avión de regreso a su resort de lujo en Bedminster, Nueva Jersey. El magnate, que es la tercera vez que es procesado, también ha resaltado su ventaja frente a los demás rivales republicanos de cara a las primarias. "Si no puedes vencerlo (a tu oponente), lo persigues o lo procesas", ha agregado, según ha recogido la cadena CNN. En su breve comparecencia ante los medios, el expresidente estadounidense también ha agregado que se ha sentido triste al ver la suciedad, la decadencia, así como las paredes llenas de pintadas y los edificios rotos de Washington. Trump ha sido arrestado, tal y como marca el protocolo, a su llegada al tribunal Barrett Prettyman y le han sido tomadas las huellas dactilares. Posteriormente, ha entrado en la sala junto a dos de sus abogados, John Lauro y Todd Blanche. El expresidente de Estados Unidos se ha declarado no culpable por conspirar para obstruir un procedimiento oficial e intento de obstruir la certificación de las papeletas en las urnas y atentar contra el derecho a voto. Tras la lectura oficial de cargos, el magnate ha sido liberado bajo la condición de no hablar del caso con testigos sin presencia de un abogado. El expresidente estadounidense tendrá que volver a comparecer el próximo 28 de agosto. Los fiscales defienden que Trump manipuló a los manifestantes al hacerles creer que el entonces vicepresidente Mike Pence podía cambiar los resultados de las elecciones, lo que finalmente derivó en el asalto al Capitolio del 6 de enero. El expresidente ya fue imputado en marzo en el marco de la investigación en su contra por el presunto pago de un soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, y también se enfrenta a 39 cargos por el caso de los documentos clasificados encontrados en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.