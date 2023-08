Sergio Scariolo: "Este año puede que alguna duda más sí tengamos con la lista"

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, comentó que "cada lista es complicada" y admitió que "sí" tiene este verano "alguna duda más" en la conformación de su listado definitivo de jugadores para el próximo Mundial absoluto, que se disputará del 25 de agosto al 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia. "Cada lista es complicada. Este año puede que alguna duda más de inicio sí tengamos, o que tengamos menos jugadores que por su nivel de experiencia, de físico, de talento... se impongan con una presencia obligada porque están muy por encima del resto. Eso sí es cierto; pero bueno, intentaremos más pensar en el conjunto que la valoración individual de cada uno", indicó Scariolo este jueves ante varios periodistas desde el Polideportivo Triángulo de Oro, en Madrid. "Hemos tenido una buena semana de trabajo, de vuelta un poco a la actividad por parte de los jugadores que estaban con más o menos tiempo sin entrenar colectivamente. Sí que han venido en buenas condiciones todos. Obviamente, siempre hay algún achaque o alguna sobrecarga, pero nada preocupante", valoró el técnico italiano de la selección española. Además, Scariolo habló del combinado de Venezuela, contra el que sus pupilos jugarán este viernes para iniciar una gira de duelos amistosos. "Empezamos a ponernos a rodar contra un rival que hará seguramente que nos empleemos a fondo. Estuvieron a un segundo de ganar a un equipo tan bueno como Argentina hace tres días, que ya lleva seguramente bastante más rodaje que nosotros", advirtió al respecto. "Pero los resultados son lo último que nos interesa en este tipo de partidos. Nos interesa evaluar la evolución del equipo, de los jugadores. Y también un poco la elección de los que jugarán, que decidiremos mañana después del 'entreno' de la mañana. Será en función más de lo que nos interesa ver para ir progresando, para formarnos la opinión definitiva sobre cuál es la mejor conformación de plantilla para afrontar el Mundial", comentó. Para el listado definitivo de 12 jugadores, Scariolo fue tajante sobre cuántos son fijos: "Ninguno". Aunque, 'ipso facto', matizó su opinión. "Obviamente, 'ninguno' es un decir. Pero la vida me ha enseñado que hasta que sea el momento de tomar la decisión, no hay que tomarla. Porque siempre se han caído jugadores que considerabas fijos en el último partido o en el penúltimo 'entreno'...", reflexionó. "Así que tocamos madera, pero sabemos que eso forma parte del juego y de lo que ha pasado muchas veces en el pasado. Así que estamos, como siempre, valorando el trabajo de los jugadores, su capacidad de compatibilidad. Desde luego no van a salir los 12 mejores entre comillas, sino los 12 que consideramos más adecuados para conformar un equipo completo, competitivo, cubriendo de la mejor manera la mayoría de las exigencias técnico-tácticas y de los roles", argumentó. Por otro lado, recalcó la importancia de solucionar las dudas en torno a jugadores que estaban negociando un traspaso. "Solo hemos tenido el viaje de Juancho [Hernangómez] a Atenas para firmar el contrato y hacer el reconocimiento médico. En ese sentido, sí es cierto que ha habido menos problemas que en otros años. La tranquilidad ayuda a poder centrar las tareas que tenemos a mano ahora", dijo. Mientras tanto, Scariolo elogió la actitud de todo el mundo en los primeros días de trabajo a sus órdenes. "Lo que más me ha gustado esta primera semana ha sido la participación de los jóvenes. Creo que ha sido un gran acierto traerlos, ellos primero nos han ayudado a entrenar y luego bien para enseñarles nuestro sistema y nuestros hábitos de entrenamiento, de juego, etc.", resaltó. "Ha sido extremadamente bueno que pudiesen practicarlo junto a los jugadores del primer equipo. Todos nos han confirmado que tienen una proyección para poder estar aquí dentro de un tiempo. Todos han adquirido muchos detalles de juego, y no de juego, de los veteranos. Se han divertido, lo han pasado bien y han reforzado un poquito más el compromiso con esta camiseta, con este equipo y han alimentado un poquito más su deseo de poder estar a pleno título más pronto que tarde", añadió en alusión a nombres como Juan Núñez, Izan Almansa, Rubén Domínguez o Michael Caicedo. Sin embargo, el entrenador de España esquivó el análisis a escala individual cuando fue cuestionado sobre el estado físico del base Ricky Rubio. "La valoración individual ahora mismo no viene para nada a cuento. Estamos aquí con un equipo con muchos jugadores y tenemos que ir procediendo con los tiempos, los plazos normales; cada uno tiene los suyos y veremos ya las siguientes maneras", contestó. De igual modo, Scariolo rebajó la euforia de cara al Mundial. "Está claro que si nos comparas con las primeras cinco o seis selecciones del mundo, siempre tendremos un déficit de talento. En eso no hay ninguna duda. Tendremos que utilizar otras armas, tendremos que utilizar otras herramientas colectivas de organización, de cohesión, de competitividad", subrayó. "Tenemos que presentar un nivel defensivo muy alto porque no tenemos muchas situaciones en las que podemos darle el balón a uno y decir que tiene una canasta solo, no tenemos ninguna de estas. Es decir, tenemos nuestras cualidades y nuestros defectos; tenemos que minimizar los unos y maximizar las otras", agregó Scariolo. Por último, el italiano fijó el objetivo de "tener colectivamente un funcionamiento en equipo". "Es decir: ser equipo, funcionar como un equipo y jugar como un buen equipo como nadie lo hace. Y eso esperemos que pueda compensar ciertos déficits puntuales en un puesto o en otro que podamos tener", explicó finalmente.