Policía Boliviana rechaza afirmación de narco uruguayo de que escapó gracias a un director

La Paz, 2 ago (EFE).- La Policía Boliviana rechazó este miércoles las declaraciones que hizo el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien en un video dijo que logró escapar gracias a la ayuda de un director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia.

El comandante general de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez, respaldó en una escueta conferencia de prensa el trabajo de todo "el mando policial", que lidera las operaciones para capturar a Marset, y dijo que esas afirmaciones buscan "sembrar duda".

"Nuestra firme e inquebrantable respuesta y la posición como Policía es el rechazo absoluto a estas fraudulentas y temerarias acusaciones que lo único que pretenden es sembrar duda y confusión porque en estos tres días se ha logrado afectar de forma directa la actividad criminal de este delincuente", subrayó Álvarez.

En las últimas horas el canal Unitel difundió un video que presuntamente envió Marset desde la clandestinidad en el que agradece a un "director de la Felcn" por lograr escapar luego de que le alertara de que tenía una orden de captura.

"Gracias a la ayuda del director de la Felcn logré irme, porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí y bueno agarró una platita y me avisó que me fuera", afirmó el uruguayo sin dar nombres.

También afirmó que quiere hacer saber que se está vinculando a gente que no tiene nada que ver con él, ya que el "director de la Felcn como no hizo las cosas bien, está molestando gente inocente".

El comandante Álvarez sostuvo que los mensajes de Marset no van a afectar el trabajo de los oficiales y que lo van a "encontrar" y "detener", por lo que utilizarán "toda la fuerza legal para no dejar sus actos en la impunidad" afectando sus "alianzas, sus estructuras" y todas sus conexiones.

"Estamos detrás suyo y de toda su organización, la única forma de parar nuestro accionar es que usted se entregue, no vamos a cesar su búsqueda", recalcó.

El director nacional de la Felcn, Ismael Tito Villca, también rechazó "rotundamente" las supuestas aseveraciones de Marset.

En declaraciones a Unitel, señaló que su trabajo es "pulcro e impecable", por lo consideró que el video del uruguayo hace parte de "operaciones de desinformación".

Las autoridades informaron este miércoles que en tres días de operativos para la captura de Marset se han confiscado inmuebles, celulares, dinero en efectivo, que sumarían unos 8,8 millones de dólares, además, de armamento y documentación.

Álvarez sostuvo que Marset se cambió tres veces de identidad e hizo lo mismo con su esposa e hijos, y que se busca a unas 13 personas de su círculo familiar que se cree que aún "se encuentran en Bolivia".

Mientras que unas diez personas que han sido vinculadas con el presunto narcotraficante les fue imputada detención preventiva por seis meses.

Por otro lado, medios uruguayos y bolivianos denunciaron que recibieron amenazas presuntamente de Marset por medio de mensajes de WhatsApp en los que se señala que "habrá consecuencias" si siguen informando sobre ese caso.

Este caso tiene en la mira a varias instituciones de Bolivia por la facilidad con la que logró establecerse en el país con documentos de identidad falsos, fundar y jugar en un equipo de fútbol de segunda división y manejar grandes cantidades de dinero sin que esto levantara sospechas.

Marset está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y se le relaciona con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en mayo de 2022, en Colombia, además, es requerido por la Justicia de Uruguay, Brasil y Paraguay, la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA, en inglés), la Europol e Interpol. EFE

