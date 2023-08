Modi deja en el aire su presencia en la cumbre de los BRICS en Johannesburgo

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha dejado este jueves en el aire su presencia en la próxima cumbre de los BRICS --Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica--, prevista para finales de agosto en la ciudad sudafricana de San Petersburgo. Fuentes del Gobierno indio han revelado a agencias estatales rusas que Modi no asistiría a la cumbre debido a la ausencia del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el que pesa una orden de arresto internacional emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI). Estas mismas fuentes han apuntado que, ante la ausencia del primer ministro Modi, India estaría representada por el vicepresidente, Jagdeep Dhankhar, o por el ministro de Exteriores, Subrahmanyam Jasihankar. Además, han incidido en que la posible ausencia de Modi no estaría en ningún caso relacionada con posible ampliación de los miembros de los BRICS, una posibilidad a la que India se opone pero que sí que ha recibido el respald de China, Rusia y Brasil. Sin embargo, el primer ministro indio ha informado más tarde en su perfil oficial de la red social X --antes conocida como Twitter-- de que sí participará en la cumbre, aunque no ha especificado si lo hará de forma presencial o telemática. "Esperamos participar en la cumbre de los BRICS en Johannesburgo a finales de este mes", ha señalado el jefe de Gobierno indio, que ha añadido que ha mantenido una conversación telefónica con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en la que han abordado sus relaciones bilaterales. Johannesburgo acoge entre el 22 y el 24 de agosto una nueva cumbre de los BRICS, marcada por la invasión rusa de Ucrania y el descrédito internacional de un Putin, sobre quien el TPI ha emitido una orden de arresto por crímenes de guerra relacionados con traslado forzoso de menores ucranianos a territorio ruso. Ante la posibilidad que Sudáfrica tuviera que aplicar el Estatuto de Roma, al que pertenece y por el cual insta a sus firmantes a colaborar en las órdenes de detención emitidas por el TPI, Putin optó por enviar al ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, a la cita.