La Princesa Leonor y la Infanta Sofía salen a navegar con amigas por la bahía de Palma de Mallorca

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía se han convertido en las dos grandes protagonistas de la actualidad 'royal' este miércoles. Aunque en un primer momento se especuló con que la Reina Letizia y sus hijas seguirían las regatas de la Copa del Rey Mapfre de vela -en la que el Rey Felipe está compitiendo al timón del 'Aifos'- desde la embarcación de 15 metros de eslora que la Familia Real ha alquilado por 2.500 euros al día para disfrutar de su pasión por el mar durante sus vacaciones estivales en Mallorca, finalmente no se dejaron ver por el Club Náutico de Palma. Y es que como cualquier joven de su edad -la Princesa de Asturias cumplirá 18 años en octubre y Sofía tiene 16- las hijas de los Reyes empiezan a 'volar' en solitario y a hacer sus propios planes sin sus padres. Aprovechando al máximo su estancia en la isla, Leonor y su hermana menor han salido a navegar por la bahía de Mallorca, pero no con su madre como se pensó en un principio, sino con unas amigas. Cada vez más independientes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han disfrutado de un día en alta mar acompañadas por su pandilla -formada por las amistades que han conocido durante sus vacaciones en Mallorca a lo largo de toda su vida- en una embarcación que se desconoce si es la alquilada por los Reyes de la empresa española 'Deantonio Yatch'. Un planazo con amigas que ha revelado el diario mallorquín 'Última hora' y del que no existen imágenes (por lo menos por el momento). Sin embargo sí han trascendido algunos detalles de la jornada de navegación 'sin padres' de Leonor y Sofía, en la que no faltaron las risas, baños en el mar y una merendola que tanto las hijas de Felipe VI como sus amigas han llevado consigo, alargando así algunas horas su primera salida estival sin los Reyes con la que las jóvenes demuestran que cada vez son más independientes.