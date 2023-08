La junta militar de Níger sostiene que los franceses "no tienen motivos para abandonar el país"

El general nigerino Abdourahmane Tchiani, antiguo jefe de la Guardia Presidencial y ahora líder del país tras el golpe de Estado, ha sostenido este miércoles que los franceses "no tienen ninguna razón objetiva para abandonar Níger", después de que cientos de ellos hayan sido evacuados a París. Tchiani ha asegurado en un discurso televisado que los ciudadanos franceses "nunca han sido objeto de la más mínima amenaza" en el país, que fue colonia francesa. Horas antes, la ministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna, ha indicado que las autoridades francesas han evacuado a 992 personas --560 franceses-- del país africano, mientras que está programado un quinto y último vuelo en la noche de este miércoles. Además, París ha pedido que se respete la seguridad de los derechos de paso y del personal diplomático, en cumplimiento del Derecho Internacional y las Convenciones de Viena, según reza un comunicado del ministerio. "Francia ha pedido a las fuerzas de seguridad de Níger que adopten las medidas necesarias para garantizar plenamente la seguridad de los locales diplomáticos extranjeros en Niamey, en particular los de Francia", ha señalado. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, avisó durante el fin de semana de que "no tolerará ningún ataque contra Francia y sus intereses" en Níger en medio de una fuerte protesta popular en torno a la Embajada francesa en la capital, Niamey, a favor de los golpistas. Los manifestantes, entre vítores a Rusia y al presidente Vladimir Putin, apedrearon la misión diplomática y prendieron fuego a una de sus entradas, a lo que Macron avisó de que "responderá" ante cualquier acto de violencia contra sus ciudadanos en el país africano. El Gobierno francés ya había anunciado, al unísono con la Unión Europea, la suspensión de la ayuda humanitaria y de seguridad a Níger y exigió a los golpistas la restauración inmediata del orden constitucional. La asonada ha azuzado nuevamente las preocupaciones sobre la inestabilidad política en Níger, un país que se ha visto sacudido por otros cuatro --ahora cinco-- golpes de Estado desde que obtuviera en 1960 la independencia de Francia, así como varios intentos frustrados, el último de ellos en 2021, días antes de que Bazoum asumiera el cargo.