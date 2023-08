La DFC de EEUU mira a la Amazonía para replicar el canje de deuda que protegerá Galápagos

Fernando Gimeno

Quito, 3 ago (EFE).- La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos mira a la Amazonía como el espacio con mayores necesidades de conservación donde se podría replicar una operación de canje de deuda como hizo recientemente Ecuador para proteger las Islas Galápagos.

Así lo indicó en una entrevista con EFE en Quito el director ejecutivo de la DFC, Scott Nathan, quien afirmó que la conversión de deuda realizada por Ecuador es un hito para su institución, que participó como garante de un bono de 656 millones de dólares para conservación del archipiélago ecuatoriano.

Si bien no es la primera operación de este tipo en la que participa la DFC, ya que también respaldaron la protección del arrecife de coral de Belice, Nathan destacó que es la más grande en términos económicos, además de que "preserva un patrimonio de Ecuador y del mundo" y ayuda a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

En total fueron 1.628 millones de dólares en bonos soberanos de Ecuador que acabaron recomprados por 656 millones de dólares, en una operación en conjunto con el Gobierno ecuatoriano, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Credit Suisse y las organizaciones ambientalistas Ocean Finance Company (OFC) y Pew Bertarelli Ocean Legacy.

Durante su visita a Ecuador, el director ejecutivo de la DFC se reunió con el presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, y gran parte de su gabinete ministerial, en un encuentro donde abordaron un par de nuevos acuerdos que esperan cerrar antes de final de año.

"Ecuador es uno de los países más importantes para la DFC", destacó Nathan, al recordar que la institución estadounidense tiene inversiones realizadas en el país andino por valor de unos 1.700 millones de dólares, la mayor cifra de todo el continente de América y la tercera en el mundo.

CRÉDITOS A EMPRENDEDORES

Este apoyo financiero se reparte en sectores como infraestructura, conservación, energía renovable, atención médica, hospitales, puertos y préstamos para emprendimientos con enfoque inclusivo.

"Hemos tenido un gran éxito en la financiación de proyectos de gran desarrollo aquí. Tenemos grandes socios en el sector privado, y hemos tenido una excelente cooperación del Gobierno", añadió el primer ejecutivo de la DFC, que ve la posibilidad de llevar los acuerdos existentes a nivel superior y de encontrar nuevas oportunidades.

Nathan destacó el compromiso global con el apoyo a los negocios pequeños, ya que "proveer de capital a los pequeños emprendedores como agricultores de comunidades rurales e indígenas hace realmente la diferencia".

En ese sentido, durante su estancia en Ecuador realizó una visita a la provincia andina de Cotopaxi para conocer a artesanos que recibieron microcréditos para sus emprendimientos de la Cooperativa Daquilema, a la que la DFC dio soporte financiero.

EXPANSIÓN DE PUERTO

En infraestructura, Nathan destacó que la DFC entregó 150 millones de dólares a Yilport Terminal Operations para ampliar y modernizar el puerto de contenedores de Puerto Bolívar, de la sureña ciudad de Machala, con un sistema de seguimiento de contenedores que confía en que contribuya a combatir el narcotráfico.

"El presidente Joe Biden está comprometido con la idea de cerrar la brecha de infraestructura global, que se estima en cuatro trillones de dólares en los países en desarrollo", apuntó el director de la DFC.

"Estamos comprometidos en movilizar capitales para ayudar con infraestructura que brinde acceso a mercados, carreteras y trenes, además de a electricidad sostenible, asequible y fiable", agregó.

RESPALDO A PLANTA SOLAR

También la DFC promueve el desarrollo de las energías renovables en Ecuador con un financiamiento de 144 millones de dólares para El Aromo, la primera central solar fotovoltaica, que desarrollará la empresa española Solarpack.

Preguntado por el futuro de El Aromo ante los anuncios realizados por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) de cancelarlo si su partido vuelve al poder, ya que en esa zona él había previsto una gran refinería de petróleo, Nathan espera que los resultados de los distintos proyectos en Ecuador hablen por sí mismos.

"No estoy en condiciones de predecir lo que va a pasar con la política aquí. Evidentemente, eso es un asunto que debe decidir el pueblo ecuatoriano, y los Estados Unidos sabrán estar preparados para reunirse y tratar con cualquier gobierno que llegue al poder", indicó Nathan.

"Tengo la esperanza de que la naturaleza de los proyectos exponga los beneficios que aportan a las personas y a las comunidades locales donde están ubicadas, y el impacto de desarrollo que tienen hablará por sí mismo y podremos seguir", concluyó. EFE

