Kiev alerta de que Moscú busca el control total del mar negro con sus bombardeos sobre los puertos ucranianos

Las autoridades de Kiev han alertado este jueves de que los bombardeos sobre sus puertos por parte de Moscú desde que salieron del acuerdo de exportación de grano están motivados por su interés por hacerse con el control total del mar Negro. "Pretenden marcar su dominio en el mar Negro, continúan aterrorizando y bloqueando el trabajo de los puertos ucranianos", ha denunciado la portavoz del Comando Operativo Sur del Ejército, Natalia Humeniuk. Asimismo, ha denunciado que Rusia continúa amenazando a los barcos que buscan atracar en los puertos ucranianos en un intento por hacer creer a los socios de Kiev de que la zona no es segura, por lo que ha pedido a la comunidad internacional que no ceje en su apoyo porque están en juego la estabilidad regional. En ese sentido, ha hecho referencia a las quejas de las autoridades rumanas, que expresaron su intranquilidad después de que las consecuencias del último ataque ruso sobre Odesa se dejara sentir en su territorio. "La infraestructura portuaria de Ucrania funciona para todo el mundo, no solo para la economía del país. Ante la falta de funcionamiento del acuerdo de exportación de grano, los países del mundo sufren porque no pueden obtener el grano que necesitan desesperadamente", ha dicho Humeniuk. "Nuestra tarea es asegurar la protección de la infraestructura portuaria, y aquí también necesitamos la ayuda de nuestros socios, no porque seamos débiles, sino (...) porque la agresión que actualmente lleva a cabo el país terrorista está dirigido (...) no sólo a Ucrania", ha insistido, según recoge la agencia Ukrinform. Moscú rompió hace más de dos semanas el acuerdo de exportación de grano que se logró por primera vez en julio de 2022 en base a que Kiev estaría incumpliendo parte del mismo. Desde entonces, ha incrementado sus ataques contra la ciudad de Odesa. Mientras, ambas partes anunciaron que todos los buques que naveguen por el mar Negro se considerarán transportes de carga militar.