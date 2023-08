Irene Paredes: "¿Presión? No hacemos caso a lo que se dice"

La jugadora de la selección española Irene Paredes reiteró que son conscientes de que la dura derrota ante Japón llegó en un mal partido del que deberán aprender y corregir muchas cosas pero aseguró que ante Suiza, en octavos de final del Mundial, seguirán su plan de juego sin presión añadida y sin hacer caso de lo que se diga del equipo en la prensa. "Nosotras tenemos las cosas claras, sabiendo que hay que trabajar varios puntos. Y por la presión, no hacemos caso a lo que se dice. Tenemos claro el objetivo, lo que queremos y lo que podemos hacer", aseguró la central en rueda de prensa. Además, pidió un equilibrio entre loas y críticas. "Cuando ganamos los partidos, os compete a vosotros el inflarlo y decir qué bien y nosotras somos las primeras que tenemos los pies en la tierra. Podemos hacer las cosas muy bien, pero hay días malos y el del otro día fue muy malo. Pero parece que no valemos para nada. Hay que buscar un equilibrio", manifestó. Paredes negó, eso sí, que les moleste el ruido mediático. "No molesta, forma parte del trabajo y nuestra vida. Igual que nos gusta que haya tanta cobertura, sabemos que estamos expuestas a que nos den caña cuando las cosas no van bien, y más sabiendo lo bien que lo podemos hacer. Es normal que se nos critique y se nos exija más, lo asumimos", se sinceró. A nivel personal, la blaugrana aseguró estar "bien" pese a su mal partido ante Japón. "Contra Zambia fue un día de esos de 'qué bien' pero ante Japón aparezco en todos los goles, estando a puntito de parar algunos. No hace gracia que entren los goles cuando puedes ser capaz de evitarlos. Intentaré hacerlo mejor, si puedo participar, contra Suiza", argumentó. "Lo peor es que fueron bastante parecidos los goles y no supimos cambiar nada en ese momento. Por la forma de atacar que tenemos, desplegamos mucho el equipo y el otro día nos pillaron, y bien, en las contras. Y Japón lo hizo perfecto, con cien por cien de efectividad", reiteró sobre ese 4-0 ante las niponas en el cierre de la fase de grupos. Pese a que fue difícil olvidar esa derrota, Paredes aseguró que el equipo está ya ilusionado pensando en el duelo ante Suiza. "Cuesta darle la vuelta a un varapalo así. Hemos tenido un par de días malos pero estamos ya deseando jugar contra Suiza y demostrar de lo que somos capaces", manifestó. "Con Ana-Maria tengo muy buena relación, en el Barça suelo ir con ella en todos los ejercicios porque nos picamos mucho y nos exigimos mucho la una a la otra. La definiría como una atleta, que no baja los bajos en ningún momento, es líder y lleva 150 internacionalidades. Es capaz de cambiar el estado anímico del equipo y puede llegar de área a área todo el partido", destacó de una de las estrellas helvéticas, su compañera en el Barça Ana-Maria Crnogorcevic. Por otro lado, aseguró que tener a la família en Nueva Zelanda compensa la falta de público español en las gradas. "Estamos teniendo a la familia aquí y se agradece, saber que tienes a los tuyos en la grada te da ese 'punch' y ese ánimo para rendir mejor. Estamos viendo muchas banderas españoles de gente que nos anima y nos apoya y se agradece. Cuando tienes más gente que te apoya, te gusta, pero es complicado venir aquí y sabemos que hay gente en España animándonos", reconoció.