Fabiola Martínez, cansada, se desmarca de Bertín Osborne tras ser acusado de "machista" y "homófobo"

Bertín Osorne está de nuevo en el punto de mira. Y no es ni por su próxima paternidad al lado de Gabriela Guillén ni por las declaraciones de Chabeli Navarro asegurando que mantuvo una relación con él durante cinco meses, se quedó embarazada y él la 'convenció' para que abortase, pagando una elevada cantidad económica a cambio de su 'silencio'. En esta ocasión la polémica viene por su contratación por parte del PP de Alfaro para su actuación el próximo 15 de agosto durante las fiestas patronales de la localidad riojana. El PSOE -que gobernaba en el pueblo hasta las elecciones municipales y tenía apalabrada la actuación de Antonio Carmona para ese día- ha pedido que se rescinda el contrato tachando a Bertín de "machista" y "homófobo" y ha acusado a los populares de intentar blanquear la denostada imagen del presentador con dinero público. Una controversia sobre la que el cantante no se ha pronunciado por el momento -ya que el concierto sigue en pie- y sobre la que Fabiola Martínez prefiere mantenerse al margen. Sin disimular su hartazgo porque la prensa le pregunte constantemente por la vida de su exmarido, la venezolana da la callada por respuesta y se desmarca completamente del enfrentamiento entre el PP y el PSOE de Alfaro por Bertín. Lejos de salir en defensa del hombre con el que compartió 20 años de su vida tras ser acusado de ser "machista" y "homófobo", la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' ha dejado claro que no tiene "nada" que decir sobre este tema: "Preguntarle al ayuntamiento" ha sentenciado muy seria, dejando en el aire si la imagen del cantante ha caído en picado por sus polémicas con Gabriela Guillén y Chabeli Navarro.