El Real Madrid cierra con derrota ante la Juventus sus amistosos de pretemporada

El Real Madrid cerró este miércoles sus partidos amistosos de pretemporada con una nueva derrota, por 3-1 ante la Juventus Italiana en el Camping World Stadium de Orlando (Estados Unidos), tras un partido donde volvió a adolecer de fortaleza en las dos áreas. Después de perder el Clásico del pasado sábado en Dallas de forma clara (3-0), el conjunto madridista esperaba poner rumbo a España con buenas sensaciones, pero pagó caro su mal inicio de partido y, una vez más, su falta de puntería arriba. Carlo Ancelotti continuó insistiendo en su 4-4-2 con rombo en el mediocampo con un Jude Bellingham, titular de nuevo, al igual que Eduardo Camavinga, que como el inglés ha jugado toda la gira estadounidense de inicio. Esta vez el italiano apostó por los veteranos Toni Kroos y Luka Modric y su equipo pareció resentirse, mientras que arriba, Vinícius Jr, que fue de lo mejor, tuvo como compañero a un Joselu Mato al que se le resistió el gol que pueda afianzarle como '9'. El inicio de encuentro no fue el mejor. La Juventus, que sólo llevaba un encuentro en sus piernas, un 2-2 ante el AC Milan, salió con mucha intensidad y encontró premio muy pronto, antes del minuto de juego. Timothy Weah disparó al palo y Moise Kean, que podría haber arrancado la jugada en posición dudosa, empujó a la red el rechace. El tanto no logró despertar del todo al 14 veces campeón de Europa, más inconexo en la creación que en otras ocasiones y que lo fió casi todo a su banda izquierda por donde se juntaron bien Fran García, Eduardo Camavigna y un Vinícius Jr que siempre trató de llevar peligro. Los primeros avisos fueron del brasileño, topándose, sobre todo en el primero con un acertado y seguro Szczesny. Y el que tuvo acierto fue la 'Vecchia Signora', que aprovechó cierta falta de tensión de su rival para hacerle el 2-0 en una buena jugada combinativa que remató a placer Weah en el minuto 20. A partir de ahí, el Real Madrid logró acelerar y Joselu tuvo una muy clara para haber recortado distancias al instante, pero no encontró puerta. El equipo madridista se fue haciendo poco a poco con el control del partido y continuó llevando más peligro, con Bellingham probando suerte con una buena maniobra en el área y un disparo bien detenido por el portero polaco. Al final, el ímpetu de Vinícius tuvo premio y una pérdida de la Juventus no la desaprovechó Kroos para enviar al extremo un gran pase para que este se plantase solo ante Szczesny y le batiese con mucha calidad. El Real Madrid se animó y pudo empatar por medio de dos disparos de Nacho Fernández y Antonio Rüdiger, pero el portero juventino lo evitó y mantuvo a su equipo por delante al descanso. Tras este, el ritmo bajó y las ocasiones fueron menores para los dos lados. Los de Carlo Ancelotti siguieron dominando y pudieron empatar con un remate algo forzado de Joselu que se fue rozando el palo. Fede Valverde con un disparo lejano que tocó el larguero y Bellingham, que no pudo superar a Pinsoglio, fueron los protagonistas de las últimas ocasiones de un choque que fue bajando la intensidad con los cambios. Al final, en un contragolpe, los de Massimiliano Allegri sentenciaron con el tanto de Dusan Vlahovic.