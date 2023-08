El jefe de la misión de la ONU en Sudán del Sur avisa del escaso tiempo para organizar elecciones

El jefe de la misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), Nicholas Haysom, ha avisado este miércoles del escaso tiempo que existe para organizar las elecciones que tienen que tener lugar en 2024 en el país africano. "El tiempo es la esencia. Solo quedan 17 meses en los plazos de la hoja de ruta antes de las elecciones de diciembre de 2024", ha remarcado, al tiempo que ha señalado que este es un "año decisivo" en el que hay tomar decisiones y acciones "a fin de allanar el camino" para unos comicios "pacíficos, inclusivos y creíbles". "La observación sincera y honesta de la mayoría de los analistas, observadores y partes interesadas es que, tal como está hoy, Sudán del Sur aún no está listo para las elecciones, pero podrían celebrarse según lo previsto si existe la voluntad política adecuada, un enfoque político práctico y se aplican recursos para lograr los puntos de referencia en la hoja de ruta", ha explicado en una rueda de prensa. Haysom, que ha subrayado que las elecciones son un proceso que debe contar con la plena confianza del pueblo sursudanés, ha reconocido, por su parte, los avances positivos en los últimos meses, cuando ha empezado a estar en funcionamiento el Grupo de Trabajo Conjunto dirigido por el gobierno para la implementación de Procesos Electorales y la Elaboración de la Constitución. Así, ha indicado que ha habido debates multipartidistas sobre el presupuesto para las elecciones, cuya ley están siendo examinada por el Parlamento. La Policía de Sudán del Sur, por su parte, ha comenzado a trabajar sobre la seguridad en las jornadas electorales. "Quisiera elogiar los recientes comentarios públicos del presidente (Salva Kiir) durante las celebraciones del 12º Día de la Independencia y el Día de los Mártires que reconoció en primer lugar que esta es una fase crítica en la consolidación de la paz, reforzó el mensaje de no volver a la guerra y respaldó un camino hacia las elecciones de 2024, a tiempo y sin más prórrogas de la hoja de ruta", ha manifestado Haysom. Así, ha considerado que la credibilidad, la transparencia y la inclusión en el proceso son cruciales, por lo que las tareas fundamentales pasan por la creación de una nueva Constitución, donde las partes lleguen a un consenso. "Esto incluye que los partidos políticos deben poder registrarse y hacer campaña libremente; una sociedad civil que sirva como brazos extendidos para la educación cívica y actúe como vigilante observador del proceso. Incluye medios que pueden informar sobre el proceso y dar espacio a la variedad de voces y opiniones para que los votantes tomen decisiones informadas", ha aseverado. IMPACTO DE LA GUERRA EN SUDÁN No obstante, el jefe de la UNMISS ha puesto de relieve que la cuenta regresiva para organizar los comicios en el país más joven del mundo se enfrenta a un contexto de creciente violencia intercomunitaria y los impactos de la crisis de su país vecino, Sudán, por el conflicto entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que comenzó el 15 de abril, provocando un éxodo masivo de personas a otros países de la región. "La guerra en Sudán domina la atención regional y mundial, mientras que Sudán del Sur soporta una parte de la crisis. Los precios de los alimentos han aumentado, lo que reduce la capacidad de los hogares vulnerables para acceder a los alimentos y cumplir con los requisitos básicos, mientras que la reducción del comercio transfronterizo ha llevado a una escasez localizada de productos alimenticios", ha señalado. En este sentido, ha indicado que el aumento de la competencia por los escasos recursos en este país "podrían exacerbar las tensiones intercomunitarias existentes entre los retornados y las comunidades de acogida y entre algunas de las comunidades de retornados". Por ello, la UNMISS ha intensificado su presencia en ciudades fronterizas.