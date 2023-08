El español Paco Ybarra dejará Citi tras 36 años y llegar a dirigir la mayor división del banco estadounidense

El español Paco Ybarra abandonará Citigroup, entidad en la que ha desarrollado una carrera de 36 años y en la que dirigía la unidad de clientes institucionales, la mayor división del banco estadounidense al englobar los negocios de banca de inversión y corporativa, mercados de capitales, banca privada y banca transaccional de Citi en todo el mundo. El ejecutivo español, de 61 años, confirmaba su marcha de la entidad en declaraciones a 'Financial Times', en las que apuntaba que, si bien se marcha del banco estadounidense no se plantea una retirada. "Esta es mi marcha de Citi, pero no planeo desaparecer", dijo Ybarra al diario británico. "No creo que vaya a limitarme a jugar al golf, pero no sé qué sigue", añadió. La salida de Ybarra se produce poco después de que Citi, con Jane Fraser como consejera delegada desde 2021, anunciara una serie de cambios en la alta dirección, incluida la contratación en la gestión patrimonial de Andy Sieg, procedente de Bank of America. Fraser anunció la salida del español en un comunicado interno a los empleados que fue visto por 'FT' y en el que indicaba que no se había tomado una decisión sobre cuál sería el nuevo liderazgo del gran negocio de clientes comerciales de Citi, o cómo se estructuraría. Asimismo, la entidad no ha nombrado aún un reemplazo de Ybarra ni ha indicado si lo hará. De su lado, el banquero español ha explicado que permanecerá en el banco para ayudar con la transición por lo que planea irse en algún momento en la primera mitad del próximo año. "Creo que hemos hecho un muy buen trabajo al ejecutar nuestra estrategia para simplificar y enfocar el negocio en áreas clave", dijo al FT. "Me quedo para ser parte de esas discusiones sobre el futuro liderazgo del negocio institucional de Citi, pero no sé cuál será el resultado de eso", añadió Ybarra. Paco Ybarra, licenciado en Economía por la Universidad de Valencia y MBA por el IESE, se incorporó a Citigroup en 1987 en Madrid, ocupando diversos puestos en la entidad estadounidense, en la que fue nombrado en 2019 como responsable global de la división del grupo de clientes institucionales.