El desaire de Isabel Pantoja con los fans que se han desplazado a Cantora en su cumpleaños

El 2 de agosto es una fecha marcada en rojo en el calendario de todos los 'pantojistas', ya que es el día en el que llegó al mundo una de las grandes artistas de nuestro país, Isabel Pantoja. Si antes era la ocasión perfecta para reunirse con sus fans más acérrimos -que llegaban en autobuses a Cantora- sus familiares y sus amigos para soplar las velas con grandes celebraciones en la finca en las que no faltaban las risas, la música y el gazpacho alrededor de la piscina, en los últimos tiempos la viuda de Paquirri ha preferido celebrar su cumpleaños en la más estricta intimidad. Este miércoles la tonadillera ha cumplido 67 años y, por primera vez en mucho tiempo, ni sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja, ni su círculo más íntimo -ni siquiera Anabel Pantoja, que nunca se perdía este día tan especial-, se han acercado a Cantora. Quienes sí han querido estar al lado de Isabel y felicitarla personalmente han sido sus seguidores, que por decenas, y demostrando una vez más su lealtad y su pasión por ella, se han desplazado hasta la finca situada en Medina Sidonia para intentar pasar con la cantante su cumpleaños. A lo largo de la jornada, las cámaras de Europa Press ha grabado a varios coches con fans que se han ido amontonando en la entrada de Cantora mientras otros, emocionados, cantaban canciones de la cumpleañera y se hacían fotografías para el recuerdo. Un gesto de cariño que Isabel ha ignorado completamente, evitando responder al teléfono o abrirles la verja de su casa para pasar un rato con ellos en un día tan señalado. Así nos lo ha contado un seguidor que, asegurando que es amigo de la artista y habla a menudo con ella, ha confesado su imposibilidad de ponerse en contacto en esta ocasión para entregarle los regalos que le había traído por su cumpleaños. "Soy amigo de ella de siempre y vengo todos los años. Está en casa y está bien, está estupenda, lo que pasa es que la he llamado y no me coge el teléfono. De todas formas, voy a insistir. Espero que abra la cancela si no, saltaré la tapia. Le traigo dos regalos que le van a gustar muchísimo. Es algo que ella utiliza mucho" ha revelado este fan. Minutos después, y dejando claro que Isabel "es muy buena persona", este hombre adelantaba que la tonadillera no pensaba abrirles la puerta por la presencia de cámaras para felicitarla en su cumpleaños: "Yo he hablado con ella, que no abre la cancela, no va a abrir por lo que hay aquí formado. ¿Cómo va a bajar y va a abrir la cancela si lo que hay formado aquí? Me llevaré el regalo a casa y se lo traeré pasado, que esté la cancela abierta. No abre". ?