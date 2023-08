Carlo Ancelotti: "Ha faltado equilibrio y necesitamos arreglarlo"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, calificó de "positiva" la pretemporada que han tenido en los Estados Unidos pese a la derrota por 3-1 de este miércoles ante la Juventus, pero dejó claro que deben "arreglar" la falta de "equilibrio" que hay en el aspecto defensivo. "Ha sido una pretemporada positiva y en los partidos que hemos jugado mostramos facetas distintas, una muy buena arriba y otra en el aspecto defensivo que debemos mejorar porque el equipo no esta acostumbrado a defender con el rombo y hemos encajado muchos goles contra la Juventus y el Barcelona. Ha faltado equilibrio y necesitamos arreglarlo", señaló Ancelotti en rueda de prensa recogida por la web del club. El italiano tiene claro que "el aspecto defensivo es lo más sencillo de mejorar porque es un problema de colocación, concentración y actitud", mientras que celebró que "en la presión" sí hayan sido "buenos y agresivos". "Pero fuimos frágiles en el bloque bajo, ha sido bastante evidente en los dos últimos partidos. Bajar el bloque puede que sea una opción a tener en cuenta, ero me quedo con las cosas buenas y las oportunidades que hemos tenido en ataque", resaltó. "En la pretemporada puede pasar que no tengamos acierto porque el equipo esté cansado, ya que hemos viajado mucho y la frescura que debe tener un delantero a la hora de definir no la tenemos del todo. Sin embargo, Vinicius se ha posicionado muy bien tanto por fuera como por dentro y ha marcado un gol fantástico", añadió el de Reggiolo. El técnico madridista insistió en que al brasileño "no le cuesta jugar por dentro". "Ha manejado muy bien la posición. En el partido ha tenido dificultades por dentro, entonces se ha ido por fuera y ahí ha empezado a crear peligro, pero él está mejorando", advirtió. También elogió a Fran García, que "tiene mucha energía porque llega muy bien al fondo y mete buenos centros", aunque le pide más atención defensiva. "Es un jugador fiable, pero tiene que mejorar. No es un problema individual, sino colectivo, tiene que colocarse mejor en el aspecto defensivo", indicó. Finalmente, Ancelotti fue preguntado por el estado físico de Arda Güler, que se tuvo que volver a Madrid por un problema en la rodilla, y quiso mandar un mensaje tranquilizador. "Es bastante complicado hablar de un aspecto médico, pero no es bastante serio. Es un pequeño problema en el menisco y estamos evaluando si hacer un tratamiento conservador o la cirugía", sentenció.