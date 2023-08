Alemania cae eliminada por primera vez en la historia en la fase de grupos de un Mundial Femenino

La selección alemana dio este jueves la gran sorpresa del Mundial de Australia y Nueva Zelanda al caer eliminada por primera vez en su historia en la fase de grupos después de empatar contra Corea del Sur (1-1) y ver como Marruecos sorprendía a Colombia (1-0) en el cierre del Grupo H. Alemania había sido sorprendida ya por Colombia en su anterior encuentro, pero dependía de sí misma y sabía que ganar al combinado asiático, ya sin opciones tras encajar dos derrotas, le bastaba para meterse en los octavos de final de la competición sin depender del otro partido. Sin embargo, no fue capaz de gestionar la tensión, mayor cuando empezó a conocer que las marroquíes ganaban a las colombianas al descanso, resultado que las dejaba fuera. La doble campeona del mundo no estuvo del todo fina y no aprovechó sus pocas ocasiones para evitar una dura eliminación, la primera en fase de grupos, una ronda que siempre había pasado en todas sus competiciones (Mundial, Eurocopa y Juegos). Ahora, Colombia se medirá a Jamaica y Marruecos buscará prolongar su sueño ante Francia. El equipo de Martina Voss-Tecklenburg pagó caro su despiste inicial. Corea del Sur le lanzó un aviso en forma de palo y poco después se adelantó en el marcador por medio de Sohyun Cho. La mejor noticia es que quedaba mucho tiempo y las alemanas se lanzaron a igualar lo antes posible, pero no lo lograron hasta el filo del descanso, con un cabezazo de Alexandra Popp. La delantera del Wolfsburgo estrelló otro en el larguero en la segunda mitad y el arreón final de Alemania no sirvió para encontrar el gol salvador. Este empate provocó la euforia en Perth, donde las jugadoras de Marruecos, en su primera Copa del Mundo, esperaban con nervios el final de ese partido para festejar un histórico pase a los octavos de final. A través de dispositivos, las marroquíes pudieron constatar su hazaña y celebrarlo con máxima alegría. Y es que tras recibir un duro 6-0 en su debut ante Alemania, el combinado de Reynald Pedros ha sido mucho más competitivo y tras ganar a Corea del Sur, llegaba con alguna opción de clasificarse, aunque dependía sobre todo de las alemanas. Su misión era ganar a una Colombia que venía lanzada de batir a Alemania, pero que no pudo con la selección norteafricana, pese a sus ocasiones en la segunda parte que no le sirvieron para igualar el tanto de Anissa Lahmari en el añadido del primer tiempo y después de que Ghizlane Chebbak fallase un penalti.