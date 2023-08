Albert Rivera y su nueva ilusión, Aysha Daraaui, inseparables en su primer verano de amor en Ibiza

Dos meses después de hacerse pública su separación de Malú tras 4 años de relación y una hija en común de 3, Lucía, Albert Rivera recupera la ilusión en el amor. Tal y como ha revelado la revista Lecturas en exclusiva, el ex líder de 'Ciudadados' estaría ilusionado con la actriz catalana de origen marroquí Aysha Daraaui, de 35 años, con la que ha sido pillado derrochando complicidad y gestos de cariño durante sus vacaciones en Ibiza, dejando entrever que tiene más que superada su ruptura con la cantante de 'Aprendiz'. La incipiente pareja ha compartido unos días muy especiales en la isla pitiusa acompañados por amigos como Macarena Gómez, Aldo Comas, Begoña Villacís o Antonio Velázquez y, a pesar de que prefieren mantener su especial amistad alejado de los focos -puesto que Rivera siempre se ha mostrado muy hermético en lo que a su vida personal se refiere- lo cierto es que la química entre ellos es innegable y se han convertido en inseparables durante sus primeras vacaciones juntos. En esta ocasión hemos pillado al ex de Malú y a Aysha Daraaui disfrutando de un tranquilo paseo por las calles de Ibiza acompañados por Aldo y por el hijo que tiene en común con la actriz de 'La que se avecina', Dante. Con looks cómodos -bermuda vaquera y camisa de manga corta en el caso de Albert y pantalones cargo y top negro con el que presumió de abdominales en el caso de la actriz- la pareja caminó varios centímetros por detrás del artista y su pequeño, intercambiando una breve conversación sin ocultar su cansancio tras una intensa jornada de playa.