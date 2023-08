Ucrania afirma no tener nada que ver con los drones marinos que atacaron buques rusos en el mar Negro

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este miércoles no tener nada que ver con los ataques a buques rusos que se produjeron el martes en el mar Negro, tal y como denunció Moscú. El portavoz de la Armada de Ucrania, el capitán Dimitri Pletenchuk, ha desmentido al Ministerio de Defensa de Rusia y ha asegurado que los drones marinos que se utilizaron, según Moscú, "no son parte de la Fuerza Naval" ucraniana. "Con respecto al incidente que supuestamente ocurrió, las fuerzas navales no tienen nada que ver", ha zanjado Pletenchuk en Radio Liberty, una empresa de radiodifusión financiada por el Gobierno de Estados Unidos, según recoge la agencia ucraniana de noticias UNIAM. El martes, el Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó haber podido neutralizar "tres embarcaciones no tripuladas" que se dirigían hacia dos de los buques de su flota de guerra que patrulla el mar Negro, el 'Sergei Kotov' y el 'Vasili Bikov'.