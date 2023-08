Summers y El-Erian se unen a ola de críticas por rebaja de Fitch

(Bloomberg) -- Los destacados economistas Larry Summers y Mohamed El-Erian se unieron a una cohorte de sus colegas para criticar la decisión de Fitch Ratings de rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos dadas las señales de resiliencia en la economía más grande del mundo.

El exsecretario del Tesoro Summers, dijo que si bien hay motivos para preocuparse por la trayectoria a largo plazo del déficit de EE.UU., la capacidad del país para pagar sus deudas no está en duda. El-Erian, principal asesor económico de Allianz SE, dijo que la rebaja era “un movimiento extraño” que probablemente no afectaría a los mercados.

“La idea de que esto está creando el riesgo de un impago de los bonos del Tesoro de EE.UU. es absurda, y no creo que Fitch tenga información nueva y útil sobre la situación”, dijo Summers en una entrevista telefónica. “En todo caso, los datos de los últimos meses han sido que la economía es más sólida de lo que la gente pensaba, lo cual es bueno para la solvencia de la deuda estadounidense”.

“No puedo imaginar que ningún analista crediticio serio vaya a dar importancia a esto”, dijo Summers, profesor de la Universidad de Harvard y colaborador de Bloomberg TV.

Shocks económicos

Fitch recortó la calificación crediticia de EE.UU. a AA+ desde AAA, bajo el argumento de que los recortes de impuestos y las nuevas iniciativas de gasto junto con una serie de impactos económicos han aumentado los déficits presupuestarios. La medida sigue a la decisión de S&P Global Ratings de rebajar la calificación EE.UU. de su nivel más alto en 2011 y deja a Moody’s Investors Service como la única de las principales agencias calificadoras que aún mantiene a la nación en su nivel más alto.

“La rebaja de calificación de EE.UU. refleja el deterioro fiscal que se espera para los próximos tres años, una alta y creciente carga de deuda general del Gobierno, y el deterioro de la gobernanza en relación con sus pares con calificación ‘AA’ y ‘AAA’ durante las últimas dos décadas”, dijo Fitch en un comunicado.

Esa erosión en la gobernabilidad “se ha manifestado en repetidos enfrentamientos por el límite de la deuda y resoluciones de último minuto”, dijo la firma.

Incluso con el acuerdo bipartidista de suspender el techo de la deuda estadounidense alcanzado a principios de junio, ha habido un deterioro constante en los estándares de Gobierno en temas fiscales y de deuda en los últimos 20 años y un progreso limitado en el manejo de los crecientes costos de bienestar social, escribieron los analistas de Fitch.

La carga de la deuda de EE.UU. alcanzará el 118% del producto interno bruto para 2025, más de dos veces y media por encima de la media ‘AAA’ del 39 %, según Fitch, que proyecta que la relación deuda/PIB saumente aún más a largo plazo, lo que aumenta la vulnerabilidad de EE.UU. a futuras crisis económicas.

El déficit federal alcanzó los US$1,39 billones en los primeros nueve meses del año fiscal actual, un 170% más que en el mismo período del año anterior. Ese aumento se debió en parte al aumento de las tasas de interés a medida que la Reserva Federal endurece la política monetaria, mientras que el costo del servicio de la deuda pública de EE. UU. subió en un 25% a un máximo de 11 años de US$652.000 millones.

El lunes, el Departamento del Tesoro elevó su pronóstico de endeudamiento en el trimestre de julio a septiembre a US$1 billón, más de lo que preveían algunos analistas y muy por encima de los US$733.000 millones que había pronosticado a principios de mayo.

“Es probable que la gran mayoría de los economistas y analistas de mercado que analicen esto quedarán igualmente perplejos por las razones citadas y el momento elegido”, escribió El-Erian en una publicación en Twitter, la plataforma de redes sociales que cambió su nombre por X. “Es mucho más probable que este anuncio sea desestimado, a que tenga un impacto perturbador duradero en la economía y los mercados estadounidenses”.

La reacción inmediata de los mercados financieros de Asia fue relativamente moderada. Los bonos del Tesoro subieron más ya que la decisión impulsó de manera contraintuitiva la demanda de deuda emitida por la economía más grande del mundo como refugio. El dólar subió frente a la mayoría de sus pares principales, mientras que los futuros de acciones estadounidenses marcaron a la baja.

“Completamente absurdo”

“Fitch rebaja la calificación de EE.UU., una decisión ampliamente y correctamente ridiculizada; no tiene sentido ni siquiera según sus propios criterios establecidos”, publicó el premio Nobel y columnista del New York Times Paul Krugman, en Twitter. “Seguramente hay una historia detrás de esto, pero sea lo que sea, es una historia sobre Fitch, no sobre la solvencia de EE.UU.”, dijo.

La decisión de Fitch fue “completamente absurda”, dijo Jason Furman, profesor de práctica economista en la Universidad de Harvard y principal asesor económico del expresidente Barack Obama.

“EE.UU. está tan bien dentro de la zona AAA que pequeños cambios en un sentido u otro en cualquiera de ellos no deberían importar”, escribió Furman en una publicación en Twitter, refiriéndose a las mejoras en los criterios clave de la propia Fitch, como los resultados macroeconómicos y la relación entre la deuda estadounidense y el PIB.

En respuesta a las críticas, James McCormack, jefe global de calificaciones soberanas y supranacionales de Fitch Ratings, dijo que la rebaja se basaba en las perspectivas fiscales a medio plazo de EE.UU., “que se caracterizan por el aumento del déficit y la deuda pública”, y no en las predicciones de una posible recesión, escribió en una respuesta por correo electrónico a las preguntas.

“En nuestra opinión, los indicadores fiscales de EE.UU. serán menos favorables que los de sus homólogos de calificación en el futuro, y no confiamos en que se acuerden y apliquen medidas políticas para hacer frente al deterioro fiscal”, escribió McCormack.

