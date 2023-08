Rusia acusa a Estados Unidos de "justificar los métodos terroristas" de Ucrania

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha acusado este miércoles a la Administración de Estados Unidos de "justificar los métodos terroristas" de Ucrania, en relación a los recientes ataques contra ciudades rusas y que Moscú atribuye a Kiev. Zajarova ha reprochado a la Casa Blanca no haber pronunciado "ni una palabra de condena" por los ataques con vehículos aéreos no tripulados contra Moscú, dando a entender así que "los bienes civiles pueden ser destruidos" incluso si se pone "en peligro la vida de los civiles". "Los nazis de Kiev, al darse cuenta de que no recibirán la condena de Occidente, han asumido audazmente la responsabilidad de los ataques y no ocultan sus verdaderas intenciones, a saber, la intimidación de los civiles", ha asegurado la portavoz diplomática, según TASS. Así las cosas, Zajarova considera que esta situación no provoca "pánico" en Rusia, sino todo lo contrario. Para la portavoz de Exteriores estos hechos "consolidan" en la sociedad la idea de "la necesidad incondicional de lograr los objetivos de la operación militar especial". "También sabemos que los países occidentales no solo alientan verbalmente los métodos terroristas del régimen de Kiev, sino que también participan directamente en la organización de ataques terroristas, el suministro de armas y la transmisión de la inteligencia necesaria", ha añadido. Varias ciudades rusas, incluida la capital, han sido escenario en los últimos días de ataques con vehículos aéreos no tripulados. Mientras Kiev aseguró que la guerra poco a poco se desplaza también a territorio ruso, Moscú respondió a comienzos de semana con un fuerte ataque a Krivói Rog, la ciudad de origen del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.