Revelado el afrodisíaco de las polillas macho

Investigadores han identificado la mezcla específica de feromonas químicas, incluido un afrodisíaco recientemente revelado, que utilizan las polillas macho para aparearse con las hembras. Los hallazgos de un equipo de North Carolina State University, que aparecen en Current Biology, brindan más detalles sobre la compleja combinación de productos químicos utilizados en la comunicación fundamental de corto alcance entre las polillas macho y hembra después de su caracterización inicial hace casi 35 años. El afrodisíaco, una sustancia química llamada salicilato de metilo, se deriva de las plantas. Cuando son atacadas por herbívoros, las plantas emiten salicilato de metilo tanto como mecanismo de curación como un grito de ayuda a los enemigos de estos herbívoros. Su uso en una mezcla de feromonas por parte de las polillas macho Chloridea virescens podría verse como una exhibición "macho" que muestra que el macho fue capaz de derrotar tanto las defensas de la planta como su llamada a los enemigos de la polilla, lo que la convierte en una opción de apareamiento más digna. "Estas interacciones de corto alcance brindan información valiosa sobre el reconocimiento de especies (cómo las hembras reconocen a los machos de la misma especie) y la elección femenina en la selección de pareja", dijo Coby Schal, profesor distinguido en NC State y co-autor de un artículo que describe la investigación. "Esta interacción les da a las hembras una idea de la historia de un macho en particular". La familia de polillas estudiada incluye muchas plagas agrícolas generalistas que se alimentan de unas 350 especies de plantas en América del Norte y del Sur, como el gusano cogollero del tabaco, el gusano cogollero del maíz y el gusano cogollero, plagas importantes en Carolina del Norte. Las polillas hembra comienzan el proceso de apareamiento emitiendo feromonas de "ven aquí" a distancias más largas. Los machos responden a estas señales volando cerca de las hembras y luego emitiendo su propia mezcla de feromonas. Las hembras evalúan estos químicos y eligen aparearse o no. Los investigadores utilizaron la cromatografía de gases, en la que los compuestos químicos se separan en un horno controlable, para determinar las sustancias químicas contenidas en la mezcla de feromonas masculinas, revelando algunas que no se encontraron en la caracterización inicial realizada hace más de tres décadas. Al conectar este instrumento a las antenas de las polillas hembra, los investigadores pudieron ver que el salicilato de metilo, que era apenas detectable en los estudios de cromatografía de gases, provocaba una gran respuesta en las hembras. En respuesta a este sorprendente hallazgo, los investigadores demostraron que las antenas de las polillas hembras tienen dos receptores de olor que están sintonizados con el salicilato de metilo, lo que les ayuda a reconocer la sustancia química en la mezcla emitida por los machos. Los investigadores también pudieron reducir la cantidad de salicilato de metilo emitido por los machos y demostraron que el éxito de apareamiento se vio afectado. Cuando estos machos recibieron salicilato de metilo en pequeñas cantidades, sus tasas de éxito de apareamiento volvieron a la normalidad, mostrando la cualidad afrodisíaca del químico. Los investigadores también encontraron pequeñas cantidades de salicilato de metilo en polillas alimentadas con dietas artificiales en el laboratorio. Las polillas macho atrapadas en los campos de soja de Carolina del Norte, por otro lado, tenían grandes cantidades de la sustancia química en sus lápices para el cabello, u órganos masculinos que emiten la mezcla de feromonas. Al agregar el químico en la dieta de las polillas macho del laboratorio a través de una bebida de agua azucarada similar al néctar, los investigadores mostraron que las polillas macho incorporaron el químico y lo secuestraron en sus lápices para el cabello. Cuando se les animó a cortejar enérgicamente a las hembras, esos lápices para el cabello mostraron cantidades más bajas de salicilato de metilo, ya que los machos usaban mucho en su cóctel de feromonas. "Fue sorprendente encontrar salicilato de metilo en mezclas de feromonas de polilla macho, pero la evidencia de este artículo sugiere que las polillas macho toman y secuestran salicilato de metilo como larvas mientras mastican plantas o como adultos al beber néctar de flores", dijo Schal. "Los machos pueden haber desarrollado señales sexuales que coincidan con el sesgo sensorial exhibido por las hembras al responder al salicilato de metilo".