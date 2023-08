Nicolás Petro anuncia que colaborará con la Justicia colombiana

Nicolás Petro, hijo del mandatario colombiano, Gustavo Petro, ha anunciado que colaborará con la Justicia del país y entregarán pruebas en el marco del caso por el que la Fiscalía le ha imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito por una presunta financiación ilegal para su campaña electoral. "Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino", ha declarado. Petro ha decidido que colaborará con la Justicia tras una reunión privada con sus abogados, decisión que ha recibido el beneplácito del fiscal del caso, Mario Andrés Burgos Patiño. "Se acercaron a la Fiscalía General en aras de denunciar nuevos hechos de corrupción, nuevas personas inmersas en estos hechos de corrupción que son de conocimiento exclusivo de Nicolás Petro", ha indicado el fiscal. El imputado, además, ha pedido protección especial para su familia y abogados, ya que teme que esta colaboración ponga en riesgo sus vidas, tal y como han recogido los medios locales. Este anuncio tiene lugar horas después de que el Ministerio Público colombiano determinara que Petro ha incurrido en delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito por una presunta financiación ilegal para la campaña electoral de 2022 por Pacto Histórico por parte del narcotraficante Samuel Santander, alias 'El hombre Marlboro', y del empresario Alfonso Hilsaca, quien ha negado con anterioridad las acusaciones. En concreto, el fiscal ha detallado que un total de 1.053 millones de pesos son "producto de un incremento patrimonial injustificado". "No son el resultado de su trabajo, sino de los ingresos clandestinos de dinero desde 2021 hasta finales de 2022", ha detallado. Asimismo, Burgos ha indicado que Day Vásquez, la que fuera su expareja, quien según la Fiscalía también ha incurrido en delitos de lavado de capitales y violación de datos personales, actuó como administradora del dinero que entraba. El fiscal también ha subrayado que no se descartan otros delitos --como tráfico de influencias-- en la trama que involucra tanto a Petro como a Vásquez.