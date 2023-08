Miércoles, 2 de agosto de 2023 (04.00 GMT)

EEUU TRUMP

Trump es acusado de cuatro cargos por intentar revertir el resultado de las elecciones

Washington (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) fue imputado este martes de cuatro cargos por supuestamente intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden. Según un escrito judicial, un gran jurado de Washington DC lo acusó formalmente de conspiración para defraudar a EE.UU., conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos.

Trump comparecerá este jueves ante una jueza en Washington para la lectura de cargos

Washington (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) comparecerá este jueves ante una jueza en Washington para la lectura de cargos por su presunto intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden. Trump tendrá que comparecer ante la jueza Moxila Upadhyaya, de la corte federal del Distrito de Columbia, tras haber sido imputado este martes de conspiración para defraudar a EE.UU., conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos.

El fiscal especial espera un "juicio rápido" a Trump por el asalto al Capitolio

Washington (EFE).- El fiscal especial Jack Smith anunció este martes que intentará que se celebre un "juicio rápido" al expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), acusado de cuatro cargos por el asalto al Capitolio de 2021 con el que se intentó revertir el resultado de las elecciones. "Mi equipo buscará que se celebre un juicio rápido para que nuestras pruebas puedan ser probadas ante un tribunal y juzgadas por un jurado de ciudadanos", dijo el fiscal en una breve comparecencia ante la prensa.

ALIANZA PACÍFICO

Chile traspasa presidencia de Alianza del Pacífico a Perú y desatasca el bloque comercial

Santiago de Chile (EFE).- Chile entregó a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, desatascando así el impasse diplomático que se había generado en el bloque comercial cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se negó a ceder el mando por razones políticas. El canciller chileno, Alberto van Klaveren, fue el encargado de traspasar la presidencia del organismo a su homóloga peruana, Ana Cecilia Gervasi, en una ceremonia en Santiago de Chile, a la que no acudió ni el presidente chileno, Gabriel Boric, ni su homóloga peruana, Dina Boluarte.



EEUU INMIGRACIÓN

El gobernador de Texas se jacta de haber expulsado a 28.000 inmigrantes a otros estados

Nueva York (EFE).- El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, se jactó de haber expulsado a 28.000 inmigrantes desde la frontera sur de Texas hacia lo que llama "ciudades santuario" de otros estados. En un tuit, Abbott, del ala dura del Partido Republicano, prometió además que su política de expulsiones "continuará hasta que (el presidente Joe) Biden dé seguridad a la frontera". Los expulsados, en una operación de varios meses que ha implicado la movilización de cientos de autobuses, han llegado principalmente a Nueva York (más de 10.800), Washington DC (10.600), Chicago (4.500), Philadelphia (2.000), según la información proveída por el republicano.

NÍGER GOLPE

EE.UU. no ve indicios de que Rusia esté apoyando el golpe en Níger

Washington (EFE).- Estados Unidos no ha visto indicios de que Rusia esté apoyando el golpe de Estado en Níger, donde Francia ha manifestado su preocupación de que Moscú esté intentando aprovecharse de los sucesos del país africano. "No estamos preocupados de que haya un gran impacto ruso allí", indicó uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, quien agregó que cada vez más naciones "del sur global" se están dando cuenta de que una colaboración con Rusia "no es en interés de sus pueblos".

POLONIA BIELORRUSIA

Polonia denuncia que dos helicópteros bielorrusos violaron su espacio aéreo

Cracovia (Polonia) (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia anunció que convocó al encargado de Negocios de la Embajada de Bielorrusia después de que dos helicópteros militares bielorrusos penetraran en su espacio aéreo. "El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia manifestó una firme protesta e instó a Bielorrusia a explicar en detalle y de forma inmediata el incidente", señala la institución en un breve comunicado. "La parte polaca subrayó que el incidente es percibido como otro elemento en la escalada de tensión en la frontera polaco-bielorrusia", agregó el ministerio que expresó la expectativa de que Bielorrusia detenga este tipo de actividades.

EL SALVADOR VIOLENCIA

Cerco de 8.000 soldados y policías en zona salvadoreña para evitar salida de pandilleros

San Salvador (EFE).- El Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador cercaron la madrugada del martes el departamento de Cabañas para "evitar la salida de pandilleros", según informó el presidente Nayib Bukele en Twitter. "Desde esta madrugada, 7.000 soldados y 1.000 policías han establecido un cerco de seguridad alrededor de todo el departamento de Cabañas. Su labor será evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas", indicó. Según Bukele, "en las últimas semanas y producto de nuestra guerra contra las pandillas, Cabañas se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas, que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse".

CANADÁ FACEBOOK

Facebook empieza a suprimir el acceso a noticias en Canadá para no pagar a los editores

Toronto (Canadá) (EFE).- Facebook empezó a suprimir el acceso de sus usuarios de Canadá a las noticias desde su plataforma, en respuesta a una nueva ley que obliga a las redes sociales a pagar por distribuir esos contenidos. Instagram, propiedad de Meta, la empresa matriz de Facebook, también inició el proceso para eliminar la distribución de noticias. La responsable de Política Pública de Meta en Canadá, Rachel Curran, señaló en un comunicado que la compañía "ha empezado el proceso para dar por terminado de forma permanente el acceso a noticias en Canadá".

COSTA DE MARFIL OBITUARIO

Muere el expresidente marfileño Henri Konan Bedie a los 89 años

Redacción Internacional (EFE).- El expresidente marfileño Henri Konan Bedie murió en las primeras horas de este miércoles a la edad de 89 años en un hospital de Abiyán, la ciudad más poblada de Costa de Marfil. Bedie ejerció como segundo presidente de Costa de Marfil tras la independencia de Francia en 1960, según recoge el canal France 24. El fallecido dirigente político gobernó desde 1993 hasta 1999, cuando fue derrocado un golpe militar.

EEUU CALOR

El mes de julio en Phoenix, el más cálido de la historia de EE.UU. con 39,3 grados de media

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- Phoenix, capital del estado de Arizona (EE.UU.), experimentó una temperatura media de 39,3 grados celsius en julio, que se convirtió en el mes más caluroso de la historia de EE.UU. desde que se tienen registros, informó en sus redes sociales el Servicio Meteorológico Nacional. Este dato, que supera a la hasta ahora marca histórica de 37,3 grados de media que se estableció en Phoenix durante el mes de agosto de 2020, está acompañado por la prolongada ola de calor que ha azotado la ciudad con máximas de, al menos, 43,3 grados durante 31 días seguidos.

COLOMBIA PETRO

Hijo de Petro acepta colaborar con la Justicia tras ser imputado por lavado de dinero

Bogotá (EFE).- Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente colombiano, Gustavo Petro, aceptó este martes colaborar con la Justicia y revelar hechos de corrupción de los que tiene conocimiento dentro del proceso en el que la Fiscalía le imputó los supuestos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público. Las acusaciones son graves porque el lavado de activos tiene una pena de entre 10 y 30 años de cárcel y el de enriquecimiento ilícito de 5 a 10 años. EFE

