Marcelo se disculpa por lesionar "sin querer" de gravedad a Luciano Sánchez

El lateral brasileño Marcelo Vieira fue el triste protagonista este martes del duelo entre su equipo, el Fluminense, y el Argentino Juniors, de la ida de octavos de final de la Copa Libertadores, después de que un pisotón tras regatear a Luciano Sánchez provocase una luxación en la rodilla de su rival, una acción "sin querer" por la que se disculpó y por la que fue expulsado. El exjugador del Real Madrid regateó a dos jugadores rivales y cuando hacía lo propio con el tercero, el propio Sánchez, su apoyo final fue con la suela de su bota sobre la pierna del defensa argentino que había ido a ras de suelo. La acción provocó una impactante imagen por la posición antinatural en la que quedó la pierna del jugador de Argentinos Juniors, que obligó a detener el partido y dejó muy 'tocado' al brasileño, que se llevó las manos a la cabeza al ver la lesión. "Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo", expresó el veterano lateral en sus redes sociales. "Fluminense FC se solidariza y desea una pronta recuperación al defensa Luciano Sánchez, de Argentinos Juniors, lesionado en una jugada accidental en el partido de esta noche", apuntó por su parte su equipo. Argentinos Juniors confirmó posteriormente que su jugador sufría "una luxación de la rodilla" y agradeció el gesto de Marcelo. "Somos rivales, no enemigos. Gracias Marcelo y a todo Fluminense por su preocupación", remarcó en su perfil oficial de 'X'. El técnico de Fluminense, Fernando Diniz, sí fue crítico con la expulsión de su jugador. "Marcelo estaba regateando, no tenía donde poner el pie. Lamentablemente pasó, todos quedaron consternados por la lesión, pero la expulsión fue absolutamente absurda. ¿Qué iba a hacer Marcelo para evitar la expulsión? Es una locura", afirmó tras el encuentro.