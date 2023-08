La OCU advierte del riesgo de contraer enfermedades transmitidas por alimentos durante el verano

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido que, durante el verano, el calor y el consumo de comidas fuera del hogar aumentan el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por alimentos, como 'Salmonella', norovirus, 'Campylobacter', 'Vibrio cholerae' no toxigénico y 'Staphylococcus aureus', las cinco toxiinfecciones o enfermedades con más casos registrados en España en 2021, según indica la revista OCU Salud 169. Para evitar la presencia de bacterias, toxinas y virus en alimentos, la OCU ha destacado nueve recomendaciones, entre ellas, cuidar la higiene personal y lavarse las manos especialmente en el momento de manipular los alimentos. Según la OCU, también se deben mantener limpios los utensilios y las superficies que entren en contacto con los alimentos, como cuchillos, encimeras, etc. Además, la organización sugiere proteger los alimentos de animales o insectos, que pueden ser portadores de microorganismos patógenos. También se recomienda no manipular alimentos y extremar la higiene en caso de padecer una enfermedad gastrointestinal. Así como, almacenar inmediatamente los alimentos que requieran refrigeración o congelación y no romper la cadena de frío. Las comidas preparadas y las sobras deben guardarse rápidamente en la nevera y consumirse cuanto antes. En este sentido, la OCU aconseja tener precaución con l contaminación cruzada y mantener separados alimentos crudos y cocinados, proteger los alimentos durante su almacenamiento (tapados o en táper). Además, según la OCU, es importante lavar las frutas y verduras si se van a consumir crudas y en caso de duda, desechar el alimento antes que arriesgarse. Para la OCU, ante síntomas gastrointestinales, como diarrea o vómitos, independientemente del origen, es fundamental rehidratarse. Los trastornos con síntomas gastrointestinales pueden llevar a una pérdida excesiva de agua y sales minerales, por lo que es prioritario mantenerse bien hidratado. Respecto a la comida, es aconsejable elegir opciones ligeras y en poca cantidad. En caso de diarrea se recomienda tomar féculas y cereales cocidos con sal, como patatas, pasta, arroz, trigo y avena. También plátanos, sopas y verduras hervidas. En caso de que los síntomas sean persistentes o se manifiesten en bebés, conviene acudir lo antes posible a un centro médico, indica la OCU.